ENCUESTA: ¿Eres más de sombrero clásico como Pérez-Reverte o de gorra estilo boina como Uclés?

Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra han abordado este lunes el aplazamiento las jornadas de debate sobre la Guerra Civil de la XI edición de Letras en Sevilla que se habían suspendido, según los organizadores, por amenazas y presiones a los participantes.

Los firmantes lo achacaron a "una campaña intolerable de presiones que desde el partido Podemos y medios afines se ha estado ejerciendo sobre algunos de los participantes" a fin de hacerles renunciar a su intervención, en unas jornadas cuyo contenido estos "conocían perfectamente" y cuya asistencia "habían confirmado hace meses". Entre estas renuncias están las del escritor David Uclés y la del líder de IU Antonio Maíllo.

En los últimos días, no han dejado de sucederse las opiniones especialmente sobre las posturas de Uclés y Pérez-Reverte, generando un intenso debate en buena parte de la sociedad. A pesar de la polémica, el escritor y Jesús Vigorra han confirmado que las nuevas jornadas se celebrarán en octubre con el título 1936: La guerra que todos perdimos y han asegurado que invitarán a Pablo Iglesias para que exprese su opinión.

Eso sí, no estará David Uclés. "No volverá aquí. Se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que desacredite 'Letras en Sevilla' con su presencia", ha asegurado Pérez-Reverte sobre una posible futura participación del escritor.

