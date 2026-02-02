Isaías Lafuente pone la puntilla a la cancelación de las jornadas de la Guerra Civil: señala qué es lo "insostenible"

En plena polémica por la cancelación de las jornadas sobre la Guerra Civil tituladas 1936: La guerra que todos perdimos, y un día antes de la rueda de prensa de los organizadores, Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra, el periodista Isaías Lafuente, ganador de dos Ondas (2018 y 2025) pone la puntilla al lío que ha generado cientos de reacciones.

Lo ha hecho con una opinión que ha ido más allá del punto central del debate, que empezó cuando David Uclés, escritor de La península de las casas vacías y ganador del Premio Nadal 2026, se negó a participar ante la presencia en el acto de figuras como el expresidente del Gobierno, José María Aznar, e Iván Espinosa de los Monteros.

Reverte ya reaccionó varias veces. Primero, en un comunicado en redes sociales en los que culpaba a los "grupos de ultraizquierda" de la cancelación, y días después en una columna publicada en El Mundo, señalaba: "Sin duda hubo un bando vencedor y un bando derrotado, pero todos los españoles perdimos mucho".

Según el autor de El capitán Alatriste, se perdieron "la libertad, la justicia, el progreso, los derechos civiles, la liberación de la mujer, la dignidad y la democracia... Esa es la guerra que todos perdimos".

Lafuente pone la lupa en el título

En ese sentido, Lafuente ha publicado un tuit al respecto de todo el lío y ha dado su opinión: "Está siendo muy interesante el debate público sobre la cancelación/aplazamiento de las jornadas".

"Quizás, más que el que se hubiera suscitado en las propias jornadas. Mi opinión es que el título, como tesis o como pregunta, es insostenible", ha defendido.

Para el periodista, meter en una misma oración en la que se habla de la Guerra civil "el verbo 'perder' y el adjetivo 'todos' ofende la verdad y la memoria de quienes, de verdad, la perdieron".

Acaba haciendo una comparación con lo que hubiera pasado años atrás: "Como ofendería en Alemania unas jornadas tituladas 'Holocausto: La herida que todos sufrimos'. Es solo una opinión".

Los signos de interrogación

Entre las reacciones que genera su tuit, hay varios en los que se quejan de que no ha dicho bien el título y que en realidad faltan los signos de interrogación: "¿La guerra que todos perdimos?". Otros usuarios le recuerdan que faltan por "errores de maquetación", tras la renuncia de Antonio Maíllo y el propio Uclés.

Para ello cita un retuit de Reverte a la cuenta de Cajasol y su comunicado respecto a las cancelaciones en las que. No se hace mención alguna de los signos de interrogación en el título, por lo que zanja el asunto: "Las quejas sobre signos de interrogación sobrevenidos, a otra ventanilla, que a este paso se montan otras jornadas tituladas: El título de unas jornadas que todos puntuamos mal".