Vox usa una mítica canción del grupo Chumbawamba: ellos se enteran y sueltan todo esto de Abascal

Los más jóvenes del lugar —y los aficionados a los videojuegos— recordarán que en el año 1998 la saga de juegos de fútbol FIFA empezaba con una canción del grupo Chumbawamba llamada Tubthumping.

Esta canción, considerada un himno, sigue sonando a día de hoy pero no por los lugares por los que la banda de rock británica querría, como por ejemplo: los mítines de Vox.

Tal y como ha publicado el medio británico The Guardian, el grupo Chumbawamba ha pedido al partido de Santiago Abascal que deje de usar el tema Tubthumping "para promover su agenda estrecha de miras y alimentada por el odio".

Esto ha ocurrido justo después de que Vox eligiese este tema para ponerlo de fondo en una publicación en sus redes sociales en un vídeo contra la migración con motivo de la regulación de 500.000 personas que ha puesto en marcha el Gobierno.

En plenas elecciones aragonesas, Santiago Abascal estuvo en Caspe y publicó en Facebook varias fotos junto el texto: "Gran bienvenida ayer en Caspe... para una rueda de prensa en la calle. Los vecinos están hartos de la invasión migratoria. Y les apoyamos".

Alguien en Vox decidió poner de fondo de este mensaje la famosa canción, algo que no ha gustado nada a los miembros del grupo.

La publicación llega al grupo

El grupo ha afirmado que Santiago Abascal había malinterpretado la canción y su mensaje: "Cuando escribimos Tubthumping fue como un himno para los desvalidos, para aquellos que luchan contra el poder".

"Nos indigna que el partido ultraderechista español Vox use la canción para promover su agenda mezquina y llena de odio. Hemos pedido a Facebook que retire el vídeo de su plataforma y exigimos que Vox no vuelva a usar nuestra canción —una canción de esperanza y comunidad—", ha señalado el grupo.

La escritora Alice Nutter, exmiembro de Chumbawamba, ha afirmado que la publicación de Abascal es "vil y racista". Además, han añadido que su grupo está más con la decisión del Gobierno de la regularización que con la reacción de Abascal y de su partido.

Por último, han dicho desde la banda: "Hablemos claro, la canción Tubthumping se escribió para celebrar la resiliencia y la tenacidad de la clase trabajadora que sigue luchando cuando las cosas se ponen difíciles. No tiene nada que ver con políticos adinerados con agendas extremistas antiliberales".