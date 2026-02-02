Miche, joven secuestrada a los dos días de nacer, se reencuentra 17 años después con su familia por un selfie: "Todos necesitábamos sanar"

Miche Zephany Sheldon es una joven sudafricana que fue secuestrada a los dos días de nacer. En abril de 1997, una mujer vestida de enfermera entró en un hospital de Ciudad del Cabo y se la llevó.

Sin embargo, 17 años después, el destino de Miche cambió de la forma más inesperada. En enero de 2015, la joven entró en el instituto Zwaanswyk High para realizar el primer día de su último año escolar.

En el centro educativo, ocurrió algo llamativo. Cassidy Nurse, quien era tres años más joven, mostraba un gran parecido a Miche. De hecho, la propia Miche reconoció sentir una conexión instantánea con Cassidy, algo que describió como una sensación "aterradora".

Pese a los tres años de edad de diferencia, Cassidy y Miche se convirtieron en grandes amigas, llamándose "hermana mayor" y "niña pequeña". Muchas de sus compañeras les preguntaban si eran hermanas, algo a lo que respondían que "¡quizás en otra vida!".

La foto

Entonces llegó el día en el que ambas se hicieron un selfi juntas. Tal y como recoge el medio de comunicación británico The Mirror, los padres de Miche, Lavona y Michael Solomon, se sorprendieron por el parecido de ambas.

Sin embargo, al ver la imagen, los padres de Cassidy, Celeste y Morne Nurse, fueron más allá y lo que hicieron fue pedirle a su hija Cassidy que descubriera si Miche había nacido el 30 de abril de 1997.

Unas semanas más tarde, llevaron a ambas jóvenes al despacho del director del instituto, donde estaban dos trabajadores sociales que les hablaron de una niña, Zephany Nurse, quien fue secuestrada recién nacida y que no había sido encontrada.

Tras llevarse a cabo una prueba de ADN, se demostró que Miche y Zephany eran la misma persona. La que a priori era la madre de Miche, Lavona, fue detenida.

"Al conocer a mis padres biológicos... no sentí esa conexión"

Miche ha expresado que "al conocer a mis padres biológicos... no sentí esa conexión (en referencia a la que sintió con Cassidy). Fue muy difícil porque has crecido pensando que esa es tu familia".

Lavona había tenido problemas de fertilidad cuando nació Miche y había sufrido un aborto espontáneo tardío. Por ello, se disfrazó de enfermera y secuestró a Miche de su cuna en la unidad de maternidad del hospital.

A pesar de que Lavona fue condenada en 2016 a 10 años de cárcel, Miche ha subrayado que no ve a Lavona, la mujer que la crió, como una criminal (pese a no mantener ya el contacto con ella). "No veo a la madre que me crió como una criminal y una malvada. Todo el mundo salió herido en el proceso. Todos necesitábamos sanar", ha expresado Miche.