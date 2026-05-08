Eric Clapton suspende los bises de su concierto en Madrid tras el lanzamiento de un objeto por parte de un fan

Eric Clapton actúa en el escenario de "Life Is a Carnival: A Musical Celebration of Robbie Robertson", el 17 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

Lo que prometía ser una noche histórica para los amantes del blues y el rock en el WiZink Center de Madrid se vio empañada por un momento de tensión. El legendario guitarrista británico Eric Clapton se vio obligado a interrumpir su actuación tras un incidente provocado por un asistente, un fan que lanzó un objeto al escenario.

El suceso ocurrió en medio de la presentación, cuando un aficionado, en un intento de llamar la atención del músico, arrojó la funda de un disco de vinilo hacia la tarima. Según los vídeos difundidos en redes sociales, el objeto aterrizó en el cuerpo de Clapton, lo que provocó una reacción inmediata de Slowhand.

Visiblemente molesto y preocupado por la seguridad, el artista, de 81 años, detuvo la música. Testigos en el recinto relataron en X que Clapton no ocultó su frustración ante el gesto, considerando la acción como una falta de respeto y un riesgo físico potencial tanto para él como para los demás músicos en escena.

Tras el incidente, el personal de seguridad del WiZink Center actuó rápidamente para identificar y retirar al responsable del lanzamiento. El concierto permaneció en pausa durante varios minutos mientras el equipo técnico aseguraba que no hubiera daños en los instrumentos ni obstáculos en el suelo que pudieran causar un accidente.

Desde la grada se le vio tener un momento de deliberación con el resto de su equipo tras bajar del escenario y después perderse por el pasillo que conduce a los camerinos. Se encendieron las luces, ante un público que comenzó a silbar, la mayoría seguramente sin saber qué había motivado la decisión de no hacer ningún bis más.

Este tipo de incidentes reabre el debate en redes sociales sobre el comportamiento de los fans en eventos multitudinarios y los límites del contacto físico o material con los artistas durante sus actuaciones en directo.

Pero antes...

Pero antes de todo eso, estuvo el arte, como destaca la crónica de Javier Herrero para la agencia EFE. Más de dos décadas hacía que Eric Clapton, autor de composiciones emblemáticas como 'Layla' o 'Tears in Heaven', no actuaba en España, recuerda, una ausencia a la que a sus 81 años (y tras más de 60 como una de las figuras más emblemáticas de la historia del rock y del blues) puso fin anoche de la mejor manera. Lo demás, es una anécdota.

Más de 15.000 personas, con todo agotado, constataron las altísimas dotes como guitarrista del británico, habiéndose consagrado como uno de los intérpretes más ágiles y como un revolucionario de su versión eléctrica.

"Decir que mantiene el tipo con dignidad en ese campo sería un odioso eufemismo y probablemente injusto", concluye.