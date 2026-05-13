El jurado de Cannes carga contra las 'políticas' de Hollywood y habla así de Bardem: "Es una vergüenza que hayan sido metidos en listas negras por sus opiniones de Gaza"

Después de las críticas durante la Berlinale por la neutralidad del jurado a nivel político, el Festival de Cannes, que este año cuenta con una histórica presencia española, ha dado el pistoletazo de salida con un claro mensaje político de condena hacia el genocidio en Palestina por parte de Israel.

Lo ha hecho a través de su jurado, compuesto este año por nombres como Demi Moore, Chloé Zhao, Park Chan-wook, Diego Céspedes o Paul Laverty. Laverty, guionista de las cintas de Law Roach, ha sido uno de los más combativos a la hora de denunciar y poner sobre la mesa la situación que se vive en Gaza.

De hecho, el guionista que es pareja de la cineasta española Icíar Bollaín fue detenido en Escocia el pasado mes de agosto por lucir una camiseta de apoyo a la organización Palestine Action, calificada como "organización terrorista" por el Gobierno británico desde el pasado mes de julio.

Concretamente, Laverty hizo referencia al cartel de esta edición del Festival de Cannes, que recoge una imagen de la cinta Thelma y Louise, de Susan Sarandon y Geena Davis. "¿Puedo decir una pequeña cosa, por supuesto, y felicitar al Festival de Cine de Cannes y al maravilloso cartel que han creado? Absolutamente icónico. Sencillamente brillante", ha empezado comentando.

Además, Laverty destacó el papel político del cine y de un lugar como el Festival de Cannes, "especialmente en estos tiempos, en estos tiempos tan oscuros, se ve tanta violencia sistemática, genocidio en Gaza". "La idea de venir a un festival, que es una celebración de la diversidad, la imaginación y la ternura mientras hay tanta violencia vulgar, cruel y sistemática, me dejó sin palabras, para ser honesto. Y no puedo esperar para comenzar la aventura con estos maravillosos personajes aquí", añadió.

Además, Laverty aprovechó para criticar el nulo posicionamiento de Hollywood, que este año no está presente con grandes producciones en el festival, con respecto al genocidio en Gaza y al "ostracismo" al que han sometido a rostros que sí que han mostrado su compromiso político como es el caso de Javier Bardem, prácticamente el único que hizo una reivindicación clara en los Oscar 2026.

"Javier Bardem y Mark Ruffalo han sido metidos en listas negras por sus opiniones en contra del asesinato de mujeres y niños en Gaza. ¡Es una vergüenza que Hollywood que haga eso! Les expreso mi respeto y total solidaridad. Son lo mejor de nosotros y les deseo lo mejor", destacó.

Aunque con menos claridad, también se pronunciaron sobre esto otros miembros del jurado. "No creo que la política y el arte deban separarse… y solo porque una película no esté haciendo una declaración política no significa que deba ser desestimada… No creo que el arte y la política estén en conflicto entre sí", dijo el director coreano Park Chan-Wook, que ejerce esta edición como presidente del jurado.

Por su parte, la actriz Demi Moore, que vuelve al certamen tras La sustancia, también destacó que "una parte importante del arte tiene que ver con la expresión". "Así que si empezamos a censurarnos a nosotros mismos, entonces cerramos el núcleo mismo de nuestra creatividad, que es donde podemos descubrir la verdad y las respuestas", añadió.