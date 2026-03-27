Esto es lo que dice la escritora Mayte Uceda que deberían hacer los jóvenes españoles que apoyan el franquismo

El informe de octubre de 2025 del Centro de Investigaciones Sociológicas reflejó que un 19% de los jóvenes españoles consideraba que los años del franquismo fueron buenos o muy buenos. El porcentaje ascendía al 21,3% si se incluía a la población general.

Llamó la atención y preocupó sobremanera que casi uno de cada cinco jóvenes españoles de entre 18 y 24 años considerara así los años en los que España estuvo sometida a una dictadura fascista. Por supuesto el revuelo no tardó en llegar. Además, coincidió prácticamente con el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco.

Por aquel tiempo El HuffPost habló con la escritora Soraya Romero, autora del libro Demasiado ayer, que comienza en 1937, en plena Guerra Civil. Preguntada por este asunto, la autora española afincada en Suiza comentó que "da miedo que un chaval de 20 años te diga que con Franco se vivía mejor".

La escritora asturiana Mayte Uceda Javier Ocaña

La escritora añadió que "sería un buen momento para que los chavales en compañía de los docentes revisitaran la historia con todas sus luces y sus sombras".

Leer y reflexionar

Tiempo después, este medio habló con Mayte Uceda, autora de Los amores paralelos, novela ambientada en la Revolución del 34 en Asturias, una revuelta minera que fue sofocada con una enorme represión liderada por Francisco Franco. Menos de dos años después, el general sería uno de los cabecillas del golpe de Estado que provocó la guerra civil y que terminó con él como dictador durante casi cuatro décadas.

Uceda tiene claro que estos jóvenes españoles que consideran que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos" deberían leer y también reflexionar.

"Les diría que leyeran. La represión contra los mineros fue dura, fue durante la República, vale, pero es que la represión que llevó a cabo Franco... Yo cuando murió Franco tenía 8 años, pero cuando yo investigaba sobre esta novela -Los amores paralelos- y también investigué el futuro de los personajes. Y leía cómo algunos personajes fueron entregados desde Francia a España para ser fusilados aquí. No sé, pues que lean", apunta la escritora.

Mayte Uceda en el Oviedo antiguo, escenario de su novela 'Los amantes paralelos' Javier Ocaña

"A veces escuchas cosas y entiendo que sea difícil hacerse con un contexto de esta magnitud. Es complejo. A mí me costó entrar en el contexto político, económico y social, pero ¿realmente se vivía mejor con Franco? ¿Con alguien que es un dictador se vivía mejor? ¿Las mujeres vivían mejor con Franco?", señala la autora.

"Que reflexionen y que lean. La juventud necesita leer, sobre todo cuando hay tendencia a pensar este tipo de cosas. ¿Por qué piensan así? ¿Porque oyen en YouTube o en Instagram o en TikTok a alguien que dice eso? Yo les daría libros, aunque sé que es muy difícil que algunos los lean. La verdad es que sientes mucha pena cuando te enteras de estas cosas", finaliza Mayte Uceda.