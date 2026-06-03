Feid  regresa a España con cinco 'shows' especiales este verano

Tras un exitoso paso por Estados Unidos con 14 fechas sold out y su primera visita a Australia este junio, el cantante colombiano Feid, uno de los nombres que ha redefinido el género reguetón y el pop urbano, continúa expandiendo su alcance global con su esperado regreso a España este verano con el Falxo Tour. A través de sus redes sociales, sorprendió a sus fans al anunciar una serie de cinco shows especiales por el país.

La gira arrancará el 11 de julio en Santiago de Compostela y continuará el 16 en Madrid, el 18 en Barcelona, el 24 en Alicante y el 25 en Murcia, reafirmando el vínculo de la estrella con el público español en medio de una nueva etapa creativa. Los fans podrán mantenerse atentos a futuras sorpresas, experiencias exclusivas y más información a través de The Green Print, la comunidad y movimiento creado por FEID para conectar directamente con sus seguidores más cercanos.

Después de recorrer estadios alrededor del mundo, Feid decidió hacer el camino contrario. El Falxo Tour es más cercanía, más conexión con la gente que ha estado ahí desde el principio.

Aforos pequeños, acceso a través del Green Print y una experiencia diseñada para quienes han acompañado esta historia durante años.

El formato ya demostró lo que significa para la comunidad. El registro para el Carlos Vieco en Medellín se agotó en cuestión de horas y las 14 fechas de Estados Unidos desaparecieron antes incluso de ser anunciadas oficialmente. Ahora España entra en la conversación con la misma energía, las mismas reglas y la misma intención.