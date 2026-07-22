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Muere a los 18 años la actriz Kaylee Hottle, protagonista de las últimas películas de 'Godzilla y Kong'
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Muere a los 18 años la actriz Kaylee Hottle, protagonista de las últimas películas de 'Godzilla y Kong'

La joven intérprete, referente para la comunidad sorda en Hollywood, falleció en un accidente de tráfico en Maryland. Las autoridades investigan el siniestro y apuntan al exceso de velocidad como una de las posibles causas.

Israel Molina Gómez
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Kaylee Hottle, en la premiere de "Godzilla VS Kong: The New Empire" held at TCL Chinese Theatre on March 25, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)
Kaylee HottleMichael Buckner Getty Images

La actriz estadounidense Kaylee Hottle, conocida por interpretar a la niña sorda que se comunicaba con King Kong en las películas 'Godzilla vs. Kong' (2021) y 'Godzilla x Kong: The New Empire' (2024), ha muerto a los 18 años tras sufrir un accidente de tráfico en el estado de Maryland (EEUU).

La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, a través de un vídeo publicado en redes sociales en lenguaje de signos. Según explicó, la joven sufrió un grave accidente de coche y falleció mientras era trasladada al hospital, tal y como recoge TMZ.

Un referente para la comunidad sorda

Hottle también quiso destacar el compromiso de su hija con la comunidad sorda, así como la humildad que mantuvo pese a la popularidad que alcanzó tras su debut en la gran pantalla.

La escuela especializada para personas sordas donde Kaylee cursaba su último año de estudios lamentó igualmente su fallecimiento en un comunicado difundido en redes sociales.

"Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Kaylee Hottle en un accidente de tráfico en Frederick, Maryland", señaló el centro educativo, que pidió a toda la comunidad mantener a la familia de la actriz en sus pensamientos.

Debutó junto a King Kong

Kaylee Hottle, que era sorda al igual que varios miembros de la familia paterna, debutó en el cine con apenas 14 años en 'Godzilla vs. Kong', donde interpretó a Jia, una niña sorda que establecía un vínculo muy especial con King Kong gracias al lenguaje de signos.

El personaje volvió a tener un papel destacado en la secuela estrenada en 2024, 'Godzilla x Kong: The New Empire', consolidando a la joven actriz como uno de los rostros emergentes de Hollywood y un símbolo de representación para la comunidad sorda.

Además de su participación en la exitosa saga cinematográfica, Hottle también apareció en un episodio de la serie 'Magnum, P.I.'.

Investigan las causas del accidente

La actriz viajaba como pasajera en un vehículo que sufrió un accidente de un solo automóvil en Frederick, Maryland. El conductor, también adolescente, resultó herido.

La oficina del sheriff del condado de Frederick ha informado al canal WBAL-TV de Baltimore de que el exceso de velocidad podría haber sido uno de los factores que desencadenaron el siniestro, aunque la investigación continúa abierta.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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