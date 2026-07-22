Muere a los 18 años la actriz Kaylee Hottle, protagonista de las últimas películas de 'Godzilla y Kong'

La actriz estadounidense Kaylee Hottle, conocida por interpretar a la niña sorda que se comunicaba con King Kong en las películas 'Godzilla vs. Kong' (2021) y 'Godzilla x Kong: The New Empire' (2024), ha muerto a los 18 años tras sufrir un accidente de tráfico en el estado de Maryland (EEUU).

La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, a través de un vídeo publicado en redes sociales en lenguaje de signos. Según explicó, la joven sufrió un grave accidente de coche y falleció mientras era trasladada al hospital, tal y como recoge TMZ.

Un referente para la comunidad sorda

Hottle también quiso destacar el compromiso de su hija con la comunidad sorda, así como la humildad que mantuvo pese a la popularidad que alcanzó tras su debut en la gran pantalla.

La escuela especializada para personas sordas donde Kaylee cursaba su último año de estudios lamentó igualmente su fallecimiento en un comunicado difundido en redes sociales.

"Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Kaylee Hottle en un accidente de tráfico en Frederick, Maryland", señaló el centro educativo, que pidió a toda la comunidad mantener a la familia de la actriz en sus pensamientos.

Debutó junto a King Kong

Kaylee Hottle, que era sorda al igual que varios miembros de la familia paterna, debutó en el cine con apenas 14 años en 'Godzilla vs. Kong', donde interpretó a Jia, una niña sorda que establecía un vínculo muy especial con King Kong gracias al lenguaje de signos.

El personaje volvió a tener un papel destacado en la secuela estrenada en 2024, 'Godzilla x Kong: The New Empire', consolidando a la joven actriz como uno de los rostros emergentes de Hollywood y un símbolo de representación para la comunidad sorda.

Además de su participación en la exitosa saga cinematográfica, Hottle también apareció en un episodio de la serie 'Magnum, P.I.'.

Investigan las causas del accidente

La actriz viajaba como pasajera en un vehículo que sufrió un accidente de un solo automóvil en Frederick, Maryland. El conductor, también adolescente, resultó herido.

La oficina del sheriff del condado de Frederick ha informado al canal WBAL-TV de Baltimore de que el exceso de velocidad podría haber sido uno de los factores que desencadenaron el siniestro, aunque la investigación continúa abierta.