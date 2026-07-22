La Fiscalía de EEUU propone que el juicio contra Nicolás Maduro por narcotráfico comience en junio de 2027

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha propuesto que el juicio contra el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados en Estados Unidos de varios delitos relacionados con el narcotráfico, comience en junio de 2027, según un documento judicial presentado este martes ante un tribunal federal de Nueva York.

La propuesta se conoce en la víspera de una nueva audiencia del caso, prevista para este miércoles, en la que las partes abordarán el calendario del proceso penal abierto contra la pareja, detenida el pasado 3 de enero en Caracas.

Según el documento, al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía considera que antes del inicio del juicio podrán completarse las distintas fases del procedimiento, incluido el intercambio de pruebas entre las partes.

La defensa prepara sus primeros recursos

Antes de llegar al juicio todavía quedan varias etapas procesales. La defensa tiene previsto presentar sus primeros argumentos en septiembre, mientras que el Gobierno estadounidense espera entregar la mayor parte del material clasificado relacionado con el caso durante noviembre.

Posteriormente, los abogados de Maduro y Flores dispondrán de plazo hasta principios de 2027 para presentar nuevas mociones antes de que el tribunal fije de forma definitiva la fecha del juicio.

Nueva audiencia tras más de medio año en prisión

Maduro y Flores comparecerán este miércoles por tercera vez ante la Justicia estadounidense desde su captura en Caracas.

El expresidente venezolano se declaró no culpable de los cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína durante su primera comparecencia en enero y permanece encarcelado desde entonces en una prisión federal de Brooklyn.

La estrategia para intentar anular el caso

Uno de los puntos que previsiblemente marcará la estrategia de la defensa será cuestionar la propia competencia de los tribunales estadounidenses para juzgar el caso.

Según un reciente análisis publicado por The New York Times, las cortes de Estados Unidos podrían carecer de autoridad para procesar a Maduro debido a una legislación aprobada por el propio país.

En este contexto, los equipos legales que encabezan Barry Pollack y Mark Donnelly podrían solicitar la anulación del procedimiento apoyándose en las circunstancias y el procedimiento mediante el que Maduro y su esposa fueron capturados en Caracas.

EEUU autorizó pagar la defensa

Otro de los asuntos que ha protagonizado las audiencias anteriores fue la financiación de la defensa.

El pasado mes de abril, el Gobierno de Estados Unidos accedió a modificar las sanciones impuestas a Venezuela para permitir que el Ejecutivo venezolano pudiera hacerse cargo de los honorarios de los abogados que representan a Maduro y Cilia Flores durante el proceso judicial.