Zelenski releva al jefe del Ejército de Ucrania tras la crisis por la gestión de la guerra con drones

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el ministro del Interior, Ihor Klymenko, el 24 de mayo de 2026, ante edificios civiles atacados por Rusia en Kiev.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha destituido al jefe del Ejército, el general Oleksandr Sirski, y ha nombrado en su lugar al general Mijailo Drapati, un militar de 43 años considerado reformista y partidario de acelerar la modernización de las Fuerzas Armadas para adaptarlas a una guerra cada vez más dominada por los drones.

"He decidido que el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania sea Mijailo Drapati", anunció Zelenski en un discurso a la nación, en el que explicó que la decisión fue consensuada con la cúpula militar. El presidente agradeció el trabajo realizado por Sirski y avanzó que buscará un nuevo destino para el hasta ahora máximo responsable del Ejército.

El relevo llega tras varios días de fuerte tensión política y militar, desencadenada por la salida del Ministerio de Defensa del exministro Mijailo Fédorov, que atribuyó su marcha a un enfrentamiento con Sirski. El exministro acusó al general de mantener un liderazgo "autoritario" y de no haber sabido adaptarse a las nuevas exigencias del conflicto, marcado por el creciente protagonismo de los drones y la innovación tecnológica.

Las críticas provocaron una oleada de protestas en distintas ciudades ucranianas. Miles de personas reclamaron el regreso de Fédorov al Gobierno y exigieron la destitución de Sirski, quien respondió esta misma semana reivindicando que precisamente durante su mandato los drones habían adquirido el peso estratégico que tienen hoy en el campo de batalla y defendiendo también la mejora de la situación militar de Ucrania en los últimos meses.

Un general joven para "desovietizar" el Ejército

El elegido para sustituirle representa precisamente el perfil opuesto al que sus detractores atribuían a Sirski. Drapati, de 43 años, está considerado uno de los mandos más renovadores del Ejército ucraniano y uno de los principales defensores de transformar unas estructuras militares todavía muy influenciadas por el modelo soviético.

De hecho, fue uno de los pocos generales de alto rango que salió públicamente en defensa de Fédorov cuando este fue cesado como ministro de Defensa. En un mensaje publicado en Facebook, pidió aprovechar la oportunidad para profundizar en la transformación del Ejército y aseguró que "un comandante no tiene derecho a permanecer en silencio sobre los problemas, sobre todo cuando el costo se mide en oportunidades perdidas, tiempo y vidas humanas".

Su posicionamiento le convirtió en uno de los nombres más coreados durante las manifestaciones de apoyo a Fédorov, cuyos simpatizantes reclamaban también su nombramiento como jefe del Ejército.

Experiencia desde 2014

Pese a su relativa juventud, Drapati acumula más de una década de experiencia en combate. Participó desde 2014 en la defensa de Mariúpol frente a los separatistas prorrusos y, desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, ha ocupado diversos puestos de responsabilidad.

Hasta ahora dirigía las Fuerzas Conjuntas desplegadas en el noreste de la región de Járkov. Anteriormente había estado al frente de las Fuerzas Terrestres, cargo al que renunció en junio de 2025 tras varios ataques rusos contra campos de entrenamiento en los que murieron decenas de soldados.

Zelenski le ha encomendado ahora acelerar la modernización del Ejército, garantizar el suministro de armamento y drones, reforzar la defensa antiaérea y resolver algunos de los problemas relacionados con la movilización de nuevos reclutas.

El relevo supone el segundo gran cambio al frente de las Fuerzas Armadas impulsado por Zelenski desde el inicio de la invasión rusa. Sirski había asumido el cargo en febrero de 2024 tras sustituir al popular Valeri Zaluzhni, también destituido después de sus discrepancias con el presidente ucraniano.