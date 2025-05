Final de Eurovisión 2025, en directo: última hora de los favoritos, orden de canciones y actuación de Melody

Este es el orden de actuación de Eurovisión 2025

Estos son los países clasificados y este es el orden de actuación de la gran final de Eurovisión:



1. Noruega: Kyle Alessandro - Lighter



2. Luxemburgo: Laura Thorn - La Poupée Monte Le Son



3. Estonia: Tommy Cash - Espresso Macchiato



4. Israel: Yuval Raphael - New Day Will Rise



5. Lituania: Katarsis - Tavo Akys



6. España: Melody - Esa Diva



7. Ucrania: Ziferblat - Bird of Pray



8. Reino Unido: Remember Monday - What The Hell Just Happened?



9. Austria: JJ - Wasted Love



10. Islandia: VÆB - RÓA



11. Letonia: Tautumeitas - Bur Man Laimi



12. Países Bajos: Claude - C'est La Vie



13. Finlandia: Erika Vikman - ICH KOMME



14. Italia: Lucio Corsi - Volevo Essere Un Duro



15. Polonia: Justyna Steczkowska - Gaja



16. Alemania: Abor & Tynna - Baller



17. Grecia: Klavdia - Asteromáta



18. Armenia: PARG - SURVIVOR



19. Suiza: Zoë Më - Voyage



20. Malta: Miriana Conte - SERVING



21. Portugal: NAPA - Deslocado



22. Dinamarca: Sissal - Hallucination



23. Suecia: KAJ - Bara Bada Bastu



24. Francia: Louane - maman



25. San Marino: Gabry Ponte - Tutta L'Italia



26. Albania: Shkodra Elektronike - Zjerm