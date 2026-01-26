Israel sigue incumpliendo el plan de Trump para Gaza: otra vez aplaza la reapertura del paso de Rafá

Israel vuelve a incumplir el calendario del plan impulsado por Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza al aplazar de nuevo la reapertura del paso de Rafá, punto clave para la entrada de ayuda humanitaria al enclave gazatí, cuya apertura era una de las medidas que se recogían en el acuerdo de octubre y que debería haberse cumplido en la primera fase del alto el fuego. Pero el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha vuelto a poner condiciones a ese paso y supedita la apertura "limitada" a la recuperación del cuerpo del último rehén israelí que permanece aún en la Franja, Ran Gvili. Todo, pese a que Hamás ha facilitado su localización a los mediadores internacionales.

“Como parte del plan de 20 puntos del presidente Trump, Israel ha aceptado la reapertura limitada del paso de Rafá, solo para tránsito a pie y sujeto a un mecanismo de inspección israelí”, ha indicado la oficina del primer ministro en un comunicado oficial. En esa misma nota, el Ejecutivo israelí señala ahora que la reapertura de este paso fronterizo con Egipto "estaba condicionada al regreso de todos los rehenes vivos y a los esfuerzos máximos de Hamás para localizar y devolver los restos de los rehenes fallecidos". Sin embargo, no hay rastro de dicha condición en el acuerdo de alto el fuego alcanzado en el pasado octubre. Más bien todo lo contrario: el calendario preveía la reapertura durante la primera fase de la tregua, sin que esta estuviera supeditada a nuevas operaciones militares de Israel.

Según ha señalado el mismo Benjamin Netanyahu, el Ejército de Israel desarrolla desde el fin de semana una operación militar "a gran escala" en el norte de la Franja para localizar y recuperar los restos del "difunto secuestrado Ran Gvili”. Para ello, según el actual primer ministro israelí, las Fuerzas de Defensa de Israel están llevando a cabo varias “operaciones de búsqueda exhaustivas, utilizando toda la información de inteligencia disponible", en un cementerio situado dentro de la Línea Amarilla, el perímetro de repliegue militar fijado en el acuerdo de alto el fuego del 10 de octubre de 2025. “Una vez se complete la operación y conforme a lo pactado con EEUU, Israel reabrirá el paso de Rafá”, añade el comunicado de la oficina del primer ministro.

Hamás, por su parte, aseguró este domingo que en este punto concreto ya ha cumplido con su parte del acuerdo. El movimiento islamista afirmó que ha proporcionado a los mediadores —Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos— toda la información de la que dispone sobre la localización de los restos del rehén. “Lo que confirma la veracidad de nuestra declaración es que el enemigo está realizando operaciones de búsqueda en un lugar específico, basándose en la información precisa proporcionada por las brigadas Al Qasam a los mediadores”, señaló en un comunicado.

La devolución de los cuerpos de los rehenes muertos forma parte de la primera fase del alto el fuego, junto con la liberación de los cautivos vivos, que se completó en octubre. Desde entonces, Hamás ha entregado los restos de 27 de los 28 rehenes israelís incluidos en el acuerdo, un proceso que el grupo ha explicado por “las enormes dificultades para localizarlos entre toneladas de escombros” provocados por los bombardeos israelíes.

La reapertura de Rafá constituye uno de los puntos más sensibles del acuerdo. El paso representa, en la práctica, la única vía de entrada y salida para la mayoría de los más de dos millones de habitantes de Gaza y permanece bajo control militar israelí en su lado gazatí desde 2024. Aunque responsables palestinos respaldados por Estados Unidos habían anunciado esta semana que el cruce abriría en los próximos días, Israel ha vuelto a retrasar esa decisión al introducir nuevas condiciones no previstas inicialmente.

Washington confirmó este mes el inicio de la segunda fase del plan, que contempla una retirada adicional de las tropas israelíes y la cesión del control administrativo del territorio. Sin embargo, fuentes citadas por Reuters señalan que Israel pretende limitar el número de palestinos que entren a la Franja de Gaza por Rafá para garantizar que salgan más personas de las que acceden, una estrategia que refuerza el control de flujos civiles.

Mientras tanto, la familia de Ran Gvili ha pedido públicamente al Gobierno israelí que no reabra el paso fronterizo hasta que los restos del policía regresen a territorio israelí, una presión interna que se suma al pulso diplomático en torno a un acuerdo que Israel ha vuelto a posponer.