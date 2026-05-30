Un estudio revela que hay más películas protagonizadas por animales que por una mujer mayor: "Dónde están nuestras historias"

Emma Thompson en el Festival de Locarno el pasado 8 de agosto de 2025.

Las mujeres mayores parecen no tener espacio en el sector del cine. Según una nueva encuesta de Age Without Limits, recogida por The Guardian, las películas de éxito en taquilla tienen cuatro veces más probabilidades de ser protagonizadas por un animal parlante que una mujer mayor de 60 años.

Para conformar el estudio, se estudiaron 100 películas con mejor rendimiento estrenadas en el Reno Unido en 2023, 2024 y 2025, y descubrió que, aunque cinco protagonizaban a una mujer mayor, unas 20 incluían dibujitos animados.

Las cinco películas protagonizadas por una mujer mayor que entraron en el top 100 del Reino Unido durante ese periodo de tres años fueron Allelujah (2023), My Big Fat Greek Wedding 3 (2023), Book Club: The Next Chapter (2023), La Sustancia (2024) y Freakier Friday (2025).

Más abajo de la lista, varios títulos protagonizados por mujeres mayores —incluyendo Hard Truths, I'm Still Here y Thelma— sugieren además que este tipo de películas también pueden ser éxitos de crítica.

No obstante, este periodo también coincide con un periodo marcado por la muerte o retirada de varias actrices británicas populares, como Maggie Smith, Joan Plowright y Glenda Jackson, así como Judi Dench y Vanessa Redgrave.

¿Dónde están nuestras historias?

"Las mujeres son la mitad de la población y envejecemos. ¿Dónde están nuestras?", cuestiona la popular Emma Thompson en conversación con el diario británico. "Cuanto más mayores nos hacemos, más interesantes somos. Quiero ver más películas centradas en mujeres envejecidas, somos atractivas, cercanas y hace tiempo que merecíamos ser el centro del escenario. Las mujeres mayores no necesitan permiso para existir en pantalla. Ya existen en el mundo, el cine solo necesita ponerse al día", critica.

La oscarizada actriz ha sufrido en su propia piel los estragos del edadismo. Thompson recibió estusiastas críticas por su papel protagonista en el drama Dead of Winter (2025), pero solo recaudó 112.006 dólares en el Reino Unido. También protagonizó el drama de 2022 Good Luck to you, que recaudó 1,3 millones de dólares en el mismo país.

En la encuesta se entrevistaron a unos 4.000 espectadores para poner en papel sus voluntades. Uno de cada seis creyó que sería más probable que fuera a ver una película si contaba con una protagonista femenina mayor, mientras que el 33% reveló que consideraba que no se hacían suficientes películas protagonizadas por mujeres mayores de 60 años. El 3% de la población creía que se hacían demasiadas películas protagonizadas por mujeres mayores de 60 años.

"Es, francamente, insultante"

"Es absolutamente absurdo pensar que en los últimos años se han hecho tan pocas películas en las que una mujer mayor esté en primer plano", critica la doctora Carole Easton, directora ejecutiva del Centre for Ageing Better, también en declaraciones al medio de comunicación. Ella defiende que la mayoria de los espectadores que va al cine a ver las películas tiene más de 50 años.

"La representación de actores mayores en papeles importantes en el cine es tan desproporcionada respecto a la proporción de mujeres mayores en el público que va al cine", opina. "Es, francamente, insultante".