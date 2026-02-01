Grammy 2026: todo lo que tienes que saber sobre la gala que puede marcar el 'baile inolvidable' de Bad Bunny... si Kendrick Lamar lo permite

Aunque todo este 2025 Bad Bunny ha llevado los sones tradicionales puertorriqueños mezclados con sus tintes urbanos por todo el mundo y prácticamente ha fulminado todos los récords de escuchas con un disco íntegro en español, este domingo puede ser la gran noche de Bad Bunny. Los Grammy 2026 llegan, por primera vez, con un marcado acento latino y con el puertorriqueño como favorito en las categorías principales como Álbum del año, Canción del año, Grabación del año.

El artista es el primer latino en lograr este triplete de candidaturas y si, además, llega a materializarse el ansiado gramófono por Álbum del año en la gala que tendrá lugar este domingo en el Crypto.com Arena de Los Angeles (California, EEUU), Benito se convertiría en el primer artista de habla hispana en lograrlo. Como dice su canción, todo un "baile inolvidable" a solo una semana de hacer historia con su actuación en la Super bowl.

Sin embargo, no lo tendrá fácil ya que le sigue de cerca el rapero Kendrick Lamar, el más nominado de la gala de este 2026 con 9 candidaturas, y que ya triunfó en la pasada edición alzándose con con los premios a Canción del año y Grabación del año con su diss song contra Drake, Not like us.

La dura competencia de Bad Bunny: Kendrick Lamar

Aunque, según las casas de apuestas, el 'conejo malo' ostenta un 55% de posibilidades de alzarse con el Grammy a Álbum del año por Debí tirar más fotos, Lamar cuenta con su trabajo GNX un 24%, seguido por Lady Gaga y su Mayhem con un 18% de opciones.

Donde sí parte como claro favorito Kendrick Lamar es en Grabación del año por el tema Luther, su colaboración con SZA que ha estado nada menos que 13 semanas en el número 1 de Billboard haciendo historia como la primera canción de hip-hop y R&B en lograrlo.

Esta dupla, que ha llevado su éxito conjunto de gira a nivel global con el Grand National Tour 2025 con el que pasaron el pasado mes de julio por Barcelona, suma —además de por este tema nominado a canción, grabación y Mejor interpretación de rap melódica—, otra nominación a Mejor interpretación pop a dúo grupo por 30 for 30, donde tendrán que enfrentarse a las casi imbatibles Huntr/x con Golden, de la cinta de Netflix Las guerreras del k-pop.

El hito de un grupo de k-pop ficticio, Huntr/x

El caso de Bad Bunny no es el único que puede hacer historia Huntr/x, compuesto en la ficción por Mira, Rumi y Zoey y que cuenta con las voces reales de las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami y su hit global Golden cuentan con cinco nominaciones y parten como grandes favoritas a Canción del año. Golden cuenta con un 70% de posibilidades de hacerse con el gramófono a Canción del año, seguida por Luther que tiene un 12%.

Huntr/x ya ha triunfado en premios como los Choice Awards o los Globos de Oro y cuenta también con la nominación al Oscar por Mejor canción original.

Las miembros de Huntr/x, el grupo ficticio de 'Las guerreras del k-pop' en su actuación en 'Jimmy Kimmel Live!'. Disney via Getty Images

Este fenómeno intergeneracional ha pasado de ser una canción infantil a lograr conquistar a padres, jóvenes, adolescentes y personas de todo el mundo. Todo ello, gracias a su cuidada producción con una estructura in crescendo hacia un pegadizo estribillo le ha hecho alcanzar los primeros números en el Hot 100 de Billboard y ahora podría hacer historia al ser el primer grupo ficticio en ganar un Grammy y también el primero de k-pop que podría hacerlo, lo que superaría a grandes formaciones como Blackpink o BTS.

Sin embargo, este año la nominación de Rosé con Bruno Mars por APT en Grabación del año, Canción del año y Mejor interpretación pop de dúo o grupo podría marcar también un hito en el género k-pop.

La puerta abierta al regreso monumental a la Lady Gaga más gótica

Esta gala supone el regreso después de cinco años de ausencia, además por la puerta grande, ya que su anterior trabajo Chromatica (2020) únicamente recibió una nominación a Mejor álbum de pop vocal.

Con este Mayhem, calificado por buena parte de la crítica como el mejor álbum de Stefani Joanne Angelina Germanotta hasta la fecha, Gaga vuelve con su sonido más gótico presente en temas como Abracadabra o la música industrial y el synth pop presentes en temas como Disease. Además, incluye el tema Die with a smile junto a Bruno Mars, con la que ganó el pasado año el Grammy a Mejor interpretación pop en un dúo.

Gaga además será una de las artistas que actuará en el Crypto.com Arena este domingo dejando patente también su regreso a la estética grunge, gótica y vanguardista que ha marcado este Mayhem Ball y que le ha devuelto la esencia de discos anteriores como The Fame Monster con escenografías recordadas a nivel global como Bad romance.

Lady Gaga en Coachella 2025. Kevin Mazur/Getty Images for Coa

Del homenaje a Mariah Carey a las actuaciones de Justin Bieber o Sabrina Carpenter

La actuación de Gaga no será la única esperada de esta gala, ya que Sabrina Carpenter con su álbum Man's best friend también se subirá al escenario para interpretar algunas canciones de este álbum por el que opta a seis gramófonos, entre ellos a Álbum del año, Canción del año y Grabación del año por el primer adelanto de este disco, Manchild.

También actuarán a lo largo de la gala Pharrell Williams, Justin Bieber con su exitoso disco Swag, Post Malone, Rosé o Tyler, The Creator. Asimismo, también actuarán los nominados a Mejor artista nuevo: Addison Rae, Alex Warren, Katseye, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Sombr y The Marías.

Asimismo, en la gala se reconocerá la trayectoria de la reina de la Navidad, Mariah Carey, como Persona del Año 2026. Sin embargo, la cantante ganadora de cinco premios Grammy ya tuvo, como es habitual, su propia ceremonia de reconocimiento por parte de la Academia celebrada el pasado viernes 30 de enero, donde actuaron Foo Fighters, Jennifer Hudson, John Legend, Adam Lambert, Billy Porter, Kesha o Charlie Puth, entre otros.

Olivia Dean, la joven que plantó cara las ticketeras y que espera encumbrarse como la gran revelación en los Grammy

La joven británica Olivia Dean parte como favorita en la categoría de Mejor artista nuevo con un 70% de posibilidades de hacerse con el reconocimiento, seguida de Leon Thomas, con un 21%, aunque también optan al premio otros nombres como la también británica Lola Young o el grupo californiano The Marias.

Esta joven de 26 años se ha convertido en una de las artistas de la temporada gracias a su segundo LP The art of loving, un crecimiento artístico después de un esperanzador Messy lanzado en 2023, con el que ya cosechó éxitos como Dive.

Con su dulce pop con toques de R&B y soul de temas como Nice to each other o Man I need ha logrado que sus reproducciones en Spotify crecieran alrededor de un 182% a nivel global y que acumule 27 millones de oyentes mensuales en la plataforma.

Pero el rasgo diferenciador de Dean no solo lo marca su música o su estilo, que gracias a su estilista se ha colocado como uno de los iconos de moda a seguir este 2026, sino que también puso freno a las grandes promotoras y ticketeras en la jungla que se ha convertido conseguir entradas para un concierto.

El pasado mes de noviembre, Dean compartía un story en su cuenta de Instagram en el que ponía de manifiesto que Ticketmaster, Live Nation y AEG estaban suministrando "un servicio nefasto" a la hora de vender las entradas para su tour de 2026 ya que las entradas se estaban llegando a vender en reventa a un precio que multiplicaba por 14 el original.

"Los precios a los que permiten revender las entradas son viles y van completamente en contra de nuestros deseos", señaló Dean, quien recalcó que la música en directo debía ser "asequible y accesible" y se necesitaba "encontrar una nueva forma de hacerlo posible".

Ticketmaster compartió la publicación de Dean alabando "la capacidad de los artistas de establecer los términos de cómo se venden y revenden sus entradas" y asegurando que regularía los precios de las entradas de su plataforma de reventa. Finalmente, Dean llegó un acuerdo y ha conseguido que se reembolse la diferencia pagada por los fans, tal y como informó The Hollywood Reporter.

"No todos los días te sientes escuchada y entendida, así que hoy es un buen día. Orgullosa de nuestra persistencia y de nuestro apasionado equipo", celebró la artista al conocer la noticia.

Dónde ver la gala de los premios Grammy 2026 desde España

La 68ª edición de los premios Grammy tendrá lugar Crypto.com Arena en Los Ángeles a partir de las 2:00h (hora peninsular) y estará presentada por Trevor Noah por último año, después de hacer como maestro de ceremonias durante seis años consecutivos.

Además del presentador, entregarán premios nombres como Karol G, Chappell Roan, Charli XCX, Nikki Glaser, Queen Latifah, Marcello Hernández o la actriz de Una batalla tras otra Teyana Taylor, que cuenta con una amplia trayectoria como coreógrafa de artistas como Beyoncé y como cantante.