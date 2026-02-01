Delaossa sufre una aparatosa caída en su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid

Pocos minutos de empezar su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid, Delaossa ha sufrido una aparatosa caída que ha dejado enmudecido a su público. El incidente ha ocurrido cuando el artista descendía de una estructura situada a varios metros de altura. Tal y como se puede observar en la decena de vídeos que han inundado las redes sociales, el sistema que lo sujetaba ha fallado y se ha precipitado al escenario.

No obstante, a pesar del accidente, y de mostrar evidentes molestias en el hombro, unos minutos más tarde el músico continuó con el concierto. El cantante se encuentra, de momento, en su gira La Madrugá Tour. Su álbum entró directamente al número dos de ventas en España tras su lanzamiento.

Tras la caída, el artista se vio obligado a dar explicaciones sobre su salud. "Perdonad lo ocurrido, se me ha salido el hombro y me lo han tenido que colocar. Ahora volveré a que me lo miren porque se me ha vuelto a salir", explicó en unas declaraciones a sus fans recogidas por el diario 20 Minutos. La mayoría de los presentes llegaron a la conclusión de que el concierto podría cancelarse.

Pero, no, el artista volvió al escenario con fuerza y con el brazo sujeto a unas vendas que simulaban un cabestrillo. Al fin del concierto, aseguró: "La victoria la voy a celebrar en el hospital", apuntó antes de decir adiós.

Durante la velada, según el medio de comunicación, Delaossa contó junto a él con la presencia de las personas más importantes de su vida y carrera. Desde su padre, a quien le dedicó la emotiva Cuánto Falta, a Space Hammu, su grupo de siempre y otros artistas y amigos como Recycled J (Demonios de blanco), Fernandocosta (Fumando serio) y Quevedo (Still Luvin), ninguno de ellos se podía perder una noche tan especial para el andaluz.

El artista ha publicado una fotografía en sus redes sociales en la que se le puede ver afectado. Detrás de una ambulancia, y en una silla de ruedas, Delaossa ha querido agradecer el calor de su público durante el concierto. "Gracias Madrid, os quiero", ha asegurado en una publicación que ha alcanzado los 52.000 Me Gusta.