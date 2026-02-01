Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Delaossa sufre una aparatosa caída en su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid
Life
Life

Delaossa sufre una aparatosa caída en su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid

El rapero malagueño continuó el show con el hombro dislocado.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
MADRID, SPAIN - JANUARY 31: The artist Daniel Martinez de la Ossa Romero 'Delaossa' during his concert at the Movistar Arena, on 31 January, 2026 in Madrid, Spain. Delaossa returns to the stage with an unprecedented staging to present 'La Madruga', his most personal and ambitious album, a journey from darkness to light. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images)
Delaossa durante su concierto en el Movistar Arena de Madrid este sábado.Europa Press via Getty Images

Pocos minutos de empezar su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid, Delaossa ha sufrido una aparatosa caída que ha dejado enmudecido a su público. El incidente ha ocurrido cuando el artista descendía de una estructura situada a varios metros de altura. Tal y como se puede observar en la decena de vídeos que han inundado las redes sociales, el sistema que lo sujetaba ha fallado y se ha precipitado al escenario.

No obstante, a pesar del accidente, y de mostrar evidentes molestias en el hombro, unos minutos más tarde el músico continuó con el concierto. El cantante se encuentra, de momento, en su gira La Madrugá Tour. Su álbum entró directamente al número dos de ventas en España tras su lanzamiento.

Tras la caída, el artista se vio obligado a dar explicaciones sobre su salud. "Perdonad lo ocurrido, se me ha salido el hombro y me lo han tenido que colocar. Ahora volveré a que me lo miren porque se me ha vuelto a salir", explicó en unas declaraciones a sus fans recogidas por el diario 20 Minutos. La mayoría de los presentes llegaron a la conclusión de que el concierto podría cancelarse.

Pero, no, el artista volvió al escenario con fuerza y con el brazo sujeto a unas vendas que simulaban un cabestrillo. Al fin del concierto, aseguró: "La victoria la voy a celebrar en el hospital", apuntó antes de decir adiós.

Durante la velada, según el medio de comunicación, Delaossa contó junto a él con la presencia de las personas más importantes de su vida y carrera. Desde su padre, a quien le dedicó la emotiva Cuánto Falta, a Space Hammu, su grupo de siempre y otros artistas y amigos como Recycled J (Demonios de blanco), Fernandocosta (Fumando serio) y Quevedo (Still Luvin), ninguno de ellos se podía perder una noche tan especial para el andaluz.

El artista ha publicado una fotografía en sus redes sociales en la que se le puede ver afectado. Detrás de una ambulancia, y en una silla de ruedas, Delaossa ha querido agradecer el calor de su público durante el concierto. "Gracias Madrid, os quiero", ha asegurado en una publicación que ha alcanzado los 52.000 Me Gusta.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Actualidad en El HuffPost. En mi día a día, estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mundo para transmitirlo de la forma más cercana y clara posible.

 

Sobre qué temas escribo

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada. Sin embargo, siempre huyo de la superficialidad y trato de encontrar enfoques creativos que aporten contexto y claridad a las noticias. Me interesa especialmente todo lo que sucede más allá de las fronteras de España, con especial atención al culebrón de la Casa Blanca, que cada día amanece con nuevas noticias capaces de poner el mundo patas arriba.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente. Siempre estoy ideando nuevos temas para presentar y analizar las últimas tendencias que se mueven entre los jóvenes… y los no tan jóvenes.

 

Mi trayectoria

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local. Poco después, terminé mi carrera con otra beca, esta vez en Cadena SER Andalucía.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck