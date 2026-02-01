Un juez pone en libertad al niño de 5 años detenido por los agentes del ICE en Minnesota: un símbolo de la represión de Trump

El pequeño Liam Conejo Ramos, de cinco años, detenido por el ICE junto a su padre ecuatoriamo en Mineápolis (EEUU), el 22 de enero de 2026.

Liam Conejo Ramos, en libertad. Un juez federal en Texas ha ordenado este sábado que el niño de cinco años detenido por los agentes del ICE sea liberado junto a su padre del centro de detención de inmigración que se encontraba desde el 20 de enero. La detención ha causado una gran consternación en el país.

El fallo del juez Fred Biery exige la liberación del niño ecuatoriano y de su padre antes del martes en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dille, de acuerdo con el periódico Express-News.

Según el rotativo, el juez ha señalado en su fallo que el caso contra el menor y su padre "tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el Gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños".

Cuatro menores, entre ellos Liam, y una niña de diez, fueron detenidos el 22 de enero en el distrito escolar de Columbia Heights en Minnesota por agentes de inmigración del ICE en el marco de las redadas intensivas que la Administración del presidente Donald Trump está llevando a cabo en este estado y que han causado dos muertes.

Detenido al salir del colegio

Liam y su padre fueron detenidos en la entrada de su casa el martes, justo cuando regresaban del colegio y fueron trasladados al centro de detención familiar en Texas, causando indignación y protestas en todo el país cuando se difundió ampliamente una imagen del niño con un gorro azul de invierno de conejo y llevando una mochila de Spider-Man mientras un agente federal enmascarado estaba detrás de él.

Esta semana un grupo de congresistas, entre ellos Joaquín Castro, visitó el centro para evaluar sus condiciones y también se reunieron con el padre del niño, cuya deportación fue bloqueada también por la corte. Durante la visita, el progenitor aseguró que su hijo "no ha sido él mismo" desde que la familia fue detenida y que está preocupado por su bienestar.

Los abogados que representan a la familia Ramos dieron a conocer que están legalmente en Estados Unidos como parte de una solicitud de asilo, pero, la agencia de Inmigración asegura que el permiso expiró el pasado abril. Su defensa ha denunciado que las condiciones en este centro son terribles:

El agua está en mal estado y muchas veces no se puede beber.

La comida tiene insectos, tierra y otros restos que la hacen incomible.

Los niños no reciben educación; apenas tienen una hora al día, que en realidad funciona más como una guardería.

Los guardias los tratan de manera muy dura, los humillan.

¿Qué ha pasado en las últimas horas?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este sábado retirar la presencia de agentes federales en manifestaciones en Mineápolis (Minesota) y en otras ciudades demócratas, pero prometió que seguirán defendiendo las instalaciones propiedad del Gobierno federal.

La orden del mandatario se produce tras la indignación generada en el país por la muerte de dos manifestantes por disparos de agentes federales durante las protestas contra las redadas migratorias en Mineápolis. "He instruido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que bajo ninguna circunstancia participaremos en las protestas o disturbios de diversas ciudades demócratas mal administradas, a menos que nos soliciten ayuda", anunció en la red social Truth.

El mandatario, por tanto, deja en manos de los gobiernos estatales y locales la responsabilidad de garantizar la seguridad durante las protestas y de responder ante posibles disturbios.

No obstante, agregó que los agentes federales protegerán "con gran firmeza, todos los edificios federales que estén siendo atacados por estos lunáticos, agitadores e insurrectos pagados". "No se permitirá escupir en la cara a nuestros oficiales, no se darán puñetazos ni patadas a los faros de nuestros vehículos, ni se lanzarán piedras ni ladrillos a nuestros vehículos ni a nuestros Guerreros Patriotas. De ser así, esas personas sufrirán consecuencias iguales o mayores", advirtió.