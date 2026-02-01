Enfocan a la grada nada más empezar el partido de Alcaraz y llama poderosamente la atención ver quién está ahí

El tenista español Carlos Alcaraz está a un paso de conquistar la gloria y cumplir su sueño, levantar su primer Open de Australia, en su primera final en Melbourne, ante la leyenda del tenis, el serbio Novak Djokovic.

El de El Palmar dio un recital en semifinales ante el alemán Alexander Zverev, sobreponiéndose a los problemas físicos, calambres y vómitos que sufrió en pleno partido.

Pero Alcaraz no se detuvo y, sacando fuerzas de dónde no las había, logró imponerse y dar la vuelta en el último set a su rival. Un partido de los que hacen carrera y que le ha servido para colarse en la gran final de este domingo.

Esta final no va a ser una final más y, por ello, al partido han acudido una gran cantidad de rostros conocidos. Pero hay uno, por encima del resto, que ha destacado por méritos propios.

Rafa Nadal, presente en la final

La leyenda del tenis y del deporte español Rafael Nadal no se ha perdido una cita que se antoja histórica, ante dos tenistas de renombre. Las cámaras del encuentro han mostrado al de Manacor sentado en la grada y en la señal ha aparecido un rótulo tremendo: "Rafael Nadal. Ganador de 22 Grand Slam".

Antes del partido, Nadal ha dejado bastante claro con quién iba en la final. En un acto publicitario aseguró que "será un placer ver la final en directo". "Tras un tiempo sin estar en el terreno profesional, lo primero que quiero es volver a disfrutar de una gran batalla y de un tenis de alto nivel", defendió.

"Carlos se va a recuperar, aunque haya sido una batalla larga. La otra semifinal tampoco fue corta y creo que él tiene más posibilidades de recuperarse mejor que Novak Djokovic", explicó.

Rafael Nadal, presente en la final del Open de Australia. Getty Images

Respecto a quién prefiere que gane, ha confesado que va con su compatriota. "Tengo una buena relación con él, compartimos los Juegos Olímpicos, ambos estuvimos en la selección española. Si Novak gana, me alegraré por él porque, en cierto modo, lo que está haciendo es espectacular", expuso.

"Para mí no sería una tragedia, pero si tengo que apoyar a alguien, siento que tengo que apoyar a Carlos", justificó el de Manacor horas antes de que arrancar la final del Open de Australia.

El palmarés de Nadal

La presencia de Rafa Nadal es bastante llamativa, ya que él es el primer tenista español de la historia que logró ganar un Open de Australia. Algo que puede repetir este domingo el murciano.

Cuando se habla de que el tenista de Manacor es una leyenda, es por motivos más que obvios. Sobre todo, por su palmarés de Grand Slam histórico.