Ir a un concierto del regreso de BTS sin pasar por la reventa: Netflix lo hace posible

La reventa, esa vieja conocida de los grandes conciertos, esta vez se queda sin negocio. Netflix ha decidido convertir el regreso de BTS en un evento global accesible con un solo clic: el primer concierto del grupo tras su prolongada pausa se emitirá en directo el próximo 21 de marzo, incluido en todos los planes de la plataforma. Sin colas virtuales, sin precios inflados y sin el ritual de quedarse fuera en cinco minutos.

“Por primera vez en tres años y nueve meses el septeto regresa de manera muy esperada a los escenarios para actuar en directo a nivel mundial en Netflix”, ha anunciado la compañía, que asume el papel de intermediario definitivo entre la banda más influyente del K-pop y su audiencia planetaria. El directo funcionará, además, como escaparate de su nueva etapa tras el parón obligado por el servicio militar.

El concierto se celebrará en la Plaza de Gwanghwamun, frente al Palacio Gyeongbokgung, un enclave cargado de simbolismo que encaja con el lanzamiento del nuevo álbum del grupo, Arirang, previsto para el día anterior. El título remite a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, convertida desde hace décadas en un emblema de identidad colectiva, una idea que BTS traslada ahora a su regreso como formación completa.

Pero el directo de Netflix no será la única forma de verlos. El grupo ha confirmado que su gira mundial arrancará el 9 de abril en Goyang y pasará por Asia, América, Europa y Reino Unido. España está en la ruta: BTS actuará en Madrid a finales de junio, en una de las paradas más esperadas por sus seguidores europeos. Eso sí, aquí la historia vuelve a ser la de siempre: entradas limitadas y acceso prioritario para quienes formen parte del Army Membership, el club oficial de fans, que permitirá entrar en las preventas antes de la venta general.

Netflix completará el despliegue con el estreno, el 27 de marzo, del documental BTS: THE RETURN, centrado en el proceso creativo del nuevo álbum y en el reencuentro de los siete integrantes tras completar el servicio militar obligatorio, el paréntesis que congeló la actividad conjunta del grupo durante casi cuatro años.

Así, el regreso de BTS se articula en dos velocidades. Una, global y sin filtros, desde el sofá y sin pasar por la reventa, gracias a Netflix. La otra, la del directo físico, con fechas contadas, códigos de preventa y nervios de siempre. Dos formas de volver a ver a BTS en vivo. Y solo una garantiza que nadie te revenda tu propia entrada.