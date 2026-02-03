Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Max, joven, desarrolla un videojuego de simulación agrícola y lleva más de 400.000 descargas: "Son mi género"
Tecnología
Tecnología

Max, joven, desarrolla un videojuego de simulación agrícola y lleva más de 400.000 descargas: "Son mi género"

“Quería incluir plantas que crecieran de forma realista”, asegura.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un chico jugando videojuegos en el ordenador de su habitación
Un chico jugando videojuegos en el ordenador de su habitación.Getty Images

En plena era digital, los videojuegos se han consolidado como una de las expresiones culturales más influyentes de nuestro tiempo. Más allá del entretenimiento, se han convertido en una potente herramienta para conectar con el público joven, fomentar la creatividad, contar historias y explorar nuevos lenguajes tecnológicos. Recientemente, el desarrollo independiente gana cada vez más peso, demostrando que una buena idea puede alcanzar a cientos de miles de personas.

En este contexto, Max Tratnik, un joven desarrollador afincado en Oberhausen, ha convertido una afición en fenómeno: su juego de simulación agrícola EvoSprout, lanzado de forma gratuita en Steam, acumula más de 400.000 descargas. Lo que empezó como un proyecto paralelo entre amigos terminó, seis meses después, en un juego accesible y con una estética cálida que ha llamado la atención de la comunidad indie.

El videojuego no tiene animales protagonistas, sino plantas: el jugador hereda una casa y un pequeño huerto desde donde siembra, cruza y vende cultivos. “Los simuladores son mi género”, asegura Max en declaraciones recogidas por WAZ, que también confiesa que ha hecho un guiño a su gato Kai incluyéndolo como personaje secundario y su “miau” reemplaza el sonido del control de volumen.

Hasta 15 especies de vegetales

El nombre de EvoSprout combina la idea de “evolución” con la palabra inglesa sprout (brote), y la mecánica gira en torno a genes especiales que diferencian ejemplares y formas de cultivo, ya que algunos crecen más deprisa, mientras que otros ofrecen mejor sabor y, por tanto, mayor valor. Así, EvoSprout se presenta en una vista animada en 3D de modelo low-poly y persigue una experiencia relajada y accesible.

Según cuenta el desarrollador, el éxito del título confirma que los proyectos pequeños y honestos pueden encontrar audiencia cuando se comparten en las plataformas adecuadas. Max reconoce que, por ser gratuito, es probable que muchos usuarios lo descarguen “por capricho”, pero celebra que una parte significativa de jugadores realmente se siente atraída por la propuesta.

El juego incluye quince especies vegetales que intentan reproducir comportamientos realistas, desde los primeros tomates y fresas hasta tubérculos y lechugas que se desbloquean progresivamente. "Solo quería incluir plantas que crecieran de forma realista en esas condiciones", explica el jugador de 32 años. En este contexto, completar la misión principal puede llevar alrededor de dos horas si el jugador avanza de forma directa.

El tono visual y la interacción recuerdan, en algunos aspectos, a otros simuladores, aunque EvoSprout mantiene una identidad propia basada en la genética vegetal y en minidetalles cómicos: si el jugador se queda inactivo, el personaje mira su reloj, se impacienta y hace bromas gestuales que humanizan la rutina digital. Esa mezcla de cariño por lo cotidiano y su pasión por lo digital ha sido clave para que Max se plantee seguir publicando sus proyectos, aunque él mismo afirma que por ahora el ciclo de EvoSprout está “cerrado”.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Tecnología