Rodríguez y la enviada de Trump, cara a cara por primera vez para embridar Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, reunida con la encargada de negocios de EEUU de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu, el 2 de febrero de 2026.

Justo cuando se cumple un mes de la detención del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, la cooperación entre Caracas y Washington parece cada día mejor engrasada. Quién los ha visto y quién los ve. El mejor ejemplo, de esta pasada noche, ha sido el primer cara a cara oficial entre representantes de ambos estados: la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la encargada de negocios de EEUU en el país caribeño, Laura Dogu, se han visto en Caracas, apenas dos días después de que la norteamericana aterrizase en el país para reabrir la misión diplomática de los suyos.

El objetivo de la reunión era abordar el plan de tres fases que planteó la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Venezuela que consiste en la estabilización, recuperación y una "transición democrática". Esto es, meter en cintura al nuevo Gobierno postMaduro, que sigue en manos del chavismo pero con una mandataria como Delcy, antigua número dos, que está plegándose a los intereses de la Casa Blanca uno a uno o, como ella dice, está apostando por la "cooperación".

"Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición", señaló Dogu, de acuerdo a un mensaje publicado por la Embajada de Estados Unidos en Caracas en X.

El ministro de Comunicación venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela, señaló que el encuentro se dio en el marco "de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica", sin ofrecer mayores detalles sobre lo conversado entre las funcionarias.

"Paz y respeto"

Tras este encuentro, el Gobierno venezolano anunció también la designación del excanciller Félix Plasencia como representante diplomático de Venezuela en EEUU. Hasta ahora era el jefe de la misión diplomática de Venezuela en el Reino Unido. En los "próximos días", ya viajará con su equipo a Washington, confirma el Gobierno de Rodríguez.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, indicó, en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que con el nombramiento de Plasencia se entra en una etapa de "revisión exhaustiva" de todas las "vías de cooperación" que ambas naciones estarán desarrollando "en los próximos meses".

Gil sostuvo que el Gobierno chavista ha sido enfático de poder construir una "agenda productiva, una agenda de paz, de respeto" y así poder, añadió, "enrumbar las relaciones entre los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela por un camino de felicidad para ambos pueblos".

Los planes de EEUU

El pasado 9 de enero, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo que Washington estableció tres fases para la transición en Venezuela tras la captura del mandatario venezolano y su esposa, la abogada Cilia Flores, el 3 de enero en medio de un ataque de tropas militares estadounidenses a Caracas y otras tres regiones cercanas.

En ese momento explicó que la primera fase sería la estabilización de Venezuela bajo el Gobierno encargado de Rodríguez, una segunda de recuperación y "la fase final, que consiste en tener una economía normal de nuevo, donde el dinero beneficie a la gente" y no, sostuvo, a los adversarios de EEUU.

Dogu llegó el sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de las relaciones entre ambas naciones luego de que el primer Gobierno de Trump reconociera al exdiputado opositor Juan Guaidó como presidente interino en enero de 2019.

Desde entonces, Washington ha gestionado lo relacionado con el país petrolero desde su Oficina Externa de EEUU para Venezuela, situada hasta ahora en su embajada en Bogotá.

La misión diplomática estadounidense en Venezuela se retoma al cumplirse casi un mes de la captura de Maduro y Flores.

Dogu se desempeñará como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar el plan de tres fases planteado por Rubio.

Un "cronograma" de transición

La opositora venezolana María Corina Machado, aseguró este lunes que está dispuesta a reunirse con Rodríguez para hablar sobre "un cronograma" de transición democrática, un proceso que volvió a calificar de "irreversible".

"Si es necesario para intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir un cronograma de transición, pues se hará. Pero lo he dicho, cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición", expresó Machado en un encuentro virtual con medios colombianos como el diario El Tiempo y la emisora Caracol Radio.

La exdiputada se refirió así a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en las que la oposición mayoritaria reclama el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, pese a que el ente electoral proclamó la victoria de Maduro.

En opinión de la líder opositora, el oficialismo venezolano estaba convencido de que los miembros del Gobierno "eran intocables y por eso no están preparados para aceptar que esto (la transición) es irreversible".

"Estos tipos están siendo forzados a llevar adelante procesos en contra de su propia esencia. Todo lo que sostiene al régimen de Maduro es la represión", añadió Machado.

Unos manifestantes sostienen banderas en una vigilia en Caracas (Venezuela) por la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el 2 de febrero de 2026. Miguel Gutiérrez / EFE

Vigilia por el "presidente"

Además, decenas de chavistas se reunieron este lunes en una avenida del oeste de Caracas para llevar a cabo una vigilia en la que exigen el regreso del mandatario venezolano, Maduro, y su esposa, tras un mes arrestados en Nueva York. "Estaremos en la calle si es posible toda la noches hasta que liberen a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros", dijo a EFE Berenice Zapata, secretaria general del partido Unidad Popular Venezolana (UPV), desde la avenida Urdaneta, cercano al palacio presidencial de Miraflores.

"Te amamos presidente, ni te imaginas cuánto, cuánta falta nos haces, pero aquí estamos con nuestra presidenta Delcy"

Por su parte, Rosa Terán, integrante del Movimiento de Mujeres Cacique Urquía, expresó a la misma agencia el cariño que le tiene a Maduro y a Flores, así como el apoyo a la presidenta encargada de Venezuela, Rodríguez. "Te amamos presidente, ni te imaginas cuánto, cuánta falta nos haces, pero aquí estamos con nuestra presidenta Delcy Rodríguez", sostuvo.

Terán señaló que siempre que sean convocados estarán en las calles de Caracas para exigir la liberación del mandatario y de la primera dama, que se encuentran detenidos en Nueva York, acusados de delitos vinculados al narcoterrorismo.