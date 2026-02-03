Una jubilada deja un mensaje muy claro a los que cuestionan el sistema público de pensiones: para ponerlo en bucle

Las pensiones son una de los derechos más cuestionados en la actualidad, sobre todo por cierto sector de la derecha, que ve en el envejecimiento de la población una amenaza para el sistema público.

El programa LaSexta Xplica abordó este asunto el pasado sábado, y allí una jubilada dio toda una lección a los que defienden que PP, Vox y Junts tumbaran la semana pasada en el Congreso el decreto ómnibus del Gobierno.

Maribel Mesón, jubilada y pensionista, mandó un mensaje muy claro a los invitados que defendían esta postura. "Tengo que decir que en 1947 nos moríamos a los 55. Qué pasa, ¿nos tienen que fumigar para que no lleguemos a los 78 o qué?", se preguntó.

Asimismo, mostró su indignación tras escuchar los comentarios y argumentos de la parte conservadora, donde se encontraba, entre otros, Jon Echevarría, miembro de las Nuevas Generaciones del PP.

"Tendríais que estar orgullosos de tener un país de mayores conscientes y que pueda vivir en buenas condiciones. Vergüenza me da lo que acabo de escuchar. ¿Queréis fumigarnos y enfrentarnos a los jóvenes?", reiteró Maribel Mesón.

"Quieren privatizar las pensiones"

La indignación de Maribel Mesón fue in crescendo después de que algunos tertulianos defendieran la privatización de las pensiones. "Eso es lo que esta gente quiere hacer", aseguró, mientras se preguntaba si lo que pretenden es "gasear" a los jubilados.

"Lo que quieren es privatizar las pensiones para llenarse los bolsillos. Con el señor Rajoy nos subió el 0,25% y teníamos miseria. Por favor, hay que ser dignos. La caja de 77 millones también se la pulió", expresó.

El "no" de PP, Vox y Junts

El Congreso, con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, tumbó el pasado martes el decreto-ley aprobado por el Gobierno a finales del año pasado y que, entre otras medidas, incluía la revalorización de sus pensiones para este 2026.

Tras este revés, el Ejecutivo intentó transmitir tranquilidad a los más de nueve millones de pensionistas en España. Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, aseguró la semana pasada que se está trabajando y analizando "diferentes escenarios" para dar "certidumbre" a los pensionistas.