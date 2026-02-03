Los Clinton declararán en la investigación sobre Epstein para evitar un proceso penal

El expresidente de EEUU, BIll Clinton, y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, en el estreno de la obra en el Manhattan Theatre Club, el 22 de octubre de 2019, en Nueva York.

Bill Clinton y Hillary Clinton han aceptado finalmente acudir al Congreso de Estados Unidos para comparecer en la investigación parlamentaria relacionada con el caso de Jeffrey Epstein, un movimiento con el que buscan desactivar el pulso abierto con los republicanos de la Cámara de Representantes y evitar un posible proceso penal por desacato.

La decisión, confirmada esta madrugada por el portavoz de la pareja, Ángel Ureña, llega después de que el Comité de Supervisión recomendara la semana pasada someter a votación una resolución para declararles en desacato por haberse negado hasta ahora a testificar de forma presencial. Ese paso podría haber abierto la vía a consecuencias judiciales, incluida la remisión del caso al Departamento de Justicia.

Hasta ahora, los Clinton habían ofrecido colaborar con la comisión por escrito, pero rechazaban acudir en persona al considerar que la investigación respondía a intereses partidistas. Desde su entorno sostienen que el comité ya disponía de sus respuestas bajo juramento y que la insistencia en una comparecencia presencial buscaba proteger políticamente al presidente Donald Trump.

“Les dijeron bajo juramento lo que saben, pero no les importa”, afirmó Ureña en un mensaje difundido en redes sociales. “Pero el expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí. Esperan que esto siente un precedente que se aplique a todo el mundo”, añadió.

"Esperan que esto siente un precedente que se aplique a todo el mundo"

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dio la bienvenida al anuncio, aunque evitó aclarar si el liderazgo republicano retirará la votación prevista sobre el desacato. “Es un buen avance”, señaló. “Esperamos que todo el mundo cumpla con las citaciones del Congreso”.

Lo que se sabe sobre ellos

La comparecencia se enmarca en una investigación más amplia sobre la red de relaciones de Epstein y las posibles conexiones de figuras públicas con sus delitos. Bill Clinton reconoció en el pasado haber viajado en varias ocasiones en el avión privado del financiero a comienzos de los años 2000, ya fuera de la Casa Blanca, aunque ha asegurado que desconocía sus actividades delictivas y ha expresado públicamente su arrepentimiento por esa relación.

El contexto político del caso se ha intensificado en las últimas semanas tras la publicación, por parte del Departamento de Justicia, el viernes pasado, de millones de páginas de documentos, miles de vídeos y cientos de miles de imágenes vinculadas a la investigación.

El expediente de la investigación ahora revelado incluye más fotos de Clinton y otras personas famosas que Epstein guardaba en su casa de Nueva York. También mensajes que los investigadores recibieron del público en general, exigiendo saber por qué no se investigaba a Clinton. Ninguna de las víctimas de Epstein ha acusado públicamente a Clinton de estar involucrado en los crímenes investigados.

Legisladores y víctimas han criticado el proceso por retrasos, errores en las redacciones y la exposición involuntaria de nombres de supervivientes, incluidos menores, lo que obligó a retirar temporalmente parte del material para revisar los protocolos de protección.

En paralelo, el presidente Trump ha vuelto a insistir en que el Departamento de Justicia debería dejar de lado el caso Epstein y ha negado cualquier implicación personal con el financiero, una posición que añade presión política a una investigación que sigue moviéndose entre el terreno judicial y el partidista.

El magnate prometió luz y taquígrafos sobre este asunto en su campaña electoral de 2024, afirmando que el Partido Demócrata estaba bloqueando que se conociera la verdad, precisamente porque, a su entender, había implicados altos mandos como los Clinton. Sin embargo, desde su segunda venida a la Casa Blanca, hace ahora un año, ha puesto notables problemas para arrojar esa luz, haciendo que su propio partido se haya dividido entre los fieles que lo cubren y quienes, espantados, le reclaman claridad por lo escabroso de los delitos en juego.