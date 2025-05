JJ, ganador de Eurovisión, defiende sin tapujos excluir a Israel del festival igual que se hizo con Rusia

La presencia de Israel en el festival de Eurovisión mientras continúan los ataques en Gaza y la victoria de su representante, Yuval Raphael, en el televoto, han levantado ampollas en esta última edición del certamen.

Varios países han pedido la Unión Europea de Radifusión (UER) que reconsidere la participación de Israel en el festival al igual que se hizo con Rusia en 2022 tras la invasión de Ucrania, mientras que algunas emisoras, incluida RTVE han pedido una revisión del sistema de televoto.

Cuatro días después de su victoria, JJ, representante de Austria y ganador de esta edición, también se ha pronunciado al respecto en una entrevista con el diario ABC. "Me siento muy decepcionado de que excluyeran a Rusia y dejaran a Israel. Los dos son agresores bélicos. Además, los dos han intentado provocarlo activamente, lo cual es muy decepcionante", respondió el artista a la pregunta de la diferencia entre ambos países.

"Yo no puedo hacer nada, pero si hubiera sido por mí, los hubiera excluido a los dos. Veremos qué pasa el año que viene, quizá sea todo más justo y el televoto esté mejor supervisado, y sin anuncios de por medio", añadió JJ.

Además, el cantante ha asegurado que le "sorprendió" que la representante israelí consiguiera 297 puntos de televoto, la mayor puntuación de la noche. "He escuchado que muchos países están pidiendo que se haga una investigación sobre el asunto, sobre el esquema de funcionamiento del televoto. Ya veremos qué sale de ahí", matizó.

Después de las palabras de Pedro Sánchez, que declaró el lunes que Israel no debería participar en el festival, el director de Eurovisión, Martin Green, defendió que los gobiernos no forman parte del festival. "La UER es una asociación de organismos emisores de servicio público, no de gobiernos", valoró.

