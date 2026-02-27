Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Blanca García-Orea, nutricionista: "La creatina no es solo para deportistas, tiene efectos neuroprotectores y antidepresivos"
Blanca García-Orea, nutricionista: "La creatina no es solo para deportistas, tiene efectos neuroprotectores y antidepresivos"

Según explica, puede ser útil en las personas mayores o en aquellas que han perdido masa muscular tras una cirugía. 

Suplementos de creatina.Getty Images

La creatina (formada por arginina, glicina y metionina) no solo es útil para los deportistas, sino que además también puede funcionar para las personas mayores o aquellas que han perdido masa muscular. Otra de sus ventajas es que cuenta con efectos antidepresivos y neuroprotectores. 

Así lo explica Blanca García-Orea Haro, conocida como @blancanutri, quien en su libro '5 semanas para desinflamarte' propone un cambio de perspectiva en nuestra salud: menos dietas restrictivas y más hábitos que ayuden a cuidar el intestino. "Lo que pasa en el intestino afecta al cerebro y viceversa", señala la misma en una entrevista con el diario 'Noticias de Navarra'. 

Uno de los puntos que destaca la experta es que el concepto de dieta está empezando a cambiar. "Antes la dieta era sinónimo de restricción absoluta, de demonizar alimentos. Ahora estamos entendiendo que no hay que demonizar nada. Evidentemente, siempre depende del objetivo que tengas, pero la clave está en la calidad", señala Blanca. 

Otro de los mitos que está comenzando a revisarse es que la creatina solo se utiliza para los deportistas. "Es uno de los suplementos más estudiados. No es solo para deportistas, ya que también ayuda a aumentar la masa muscular y la potencia, y tiene efectos neuroprotectores y antidepresivos. Puede ser útil en personas mayores o en aquellas que han perdido masa muscular tras una cirugía, por ejemplo", afirma. 

Un suplemento que también resulta clave en este sentido es el de omega 3 debido a su efecto antiinflamatorio. "Sus beneficios a nivel cognitivo y visual, y su papel en la regulación del colesterol. Dado que solemos consumir poco, su suplementación puede resultar beneficiosa", agrega. 

Algunos libros que ha publicado la experta, además de '5 semanas para desinflamarte', son 'Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes' (2020) , 'Sanotes Sanitos', Las recetas de Blanca (2021) o Dime qué cómo ahora (2022). 

Algunas ventajas de tomar creatina 

Como se ha mencionado con anterioridad, la creatina no solo es útil para los deportistas, sino que además ayuda a:

  • Reducir la flacidez de la piel y las arrugas en los hombres, según una investigación citada por 'mayoclinic'. 
  • Mejorar el rendimiento durante las tareas cognitivas, especialmente en los adultos mayores. 
  • Puede reducir (por vía oral) la frecuencia de deshidratación y lesiones en los músculos, huesos, tendones y nervios. 
