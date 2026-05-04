La banda sonora del día que nació 'El País': qué sonaba en las radios el 4 de mayo de 1976 

El 4 de mayo de 1976, hace 50 años, salió a la calle el primer número de El País. En esa época, España atravesaba entonces un momento decisivo, ya que apenas habían pasado unos meses desde la muerte de Franco y la nación comenzaba a abrirse política, social y culturalmente.

Mientras se escribían las primeras páginas de la Transición española, las radios españolas también reflejaban ese cambio de época. Por aquel entonces, millones de personas escuchaban una mezcla musical tan diversa como el propio momento histórico.

A nivel global, en las listas musicales de las emisoras convivían baladas melódicas, rock internacional, soul y los primeros ecos de la revolución punk que, en ese momento, estaba transformando el panorama mundial.

La música que dominaba las radios españolas

La cadena de referencia de radio musical en España era —y sigue siendo— Los 40 Principales con la lista de éxitos más influyente del país. En 1976 hubo 28 'números uno' diferentes y hasta 18 artistas alcanzaron por primera vez la cima de la radio española.

En concreto, el día que salió el primer número de El País el cantante Danny Daniel estuvo en el top uno en la lista durante cuatro semanas seguidas con su canción Esa eres tú de su disco Sé que me engañaste un día.

En España, la música melódica seguía siendo la gran reina de las emisoras. Artistas como Camilo Sesto, que logró tres 'números uno' ese año, con Jamás, Getsemaní y Solo tú que sonaban constantemente en los coches, cafeterías y hogares.

También triunfaban voces como la de Juan Bau con Fantasía, que permaneció cuatro semanas consecutivas en lo más alto de Los 40 Principales. Ese mismo año lograron su primer número uno artistas como Albert Hammond, Pablo Abraira, Ángela Carrasco o Cecilia, cuya música simbolizaba una nueva sensibilidad en la canción española.

Qué escuchaba el resto del mundo en 1976

Pero fuera de España, 1976 también estaba revolucionando la historia de la música. Muchos expertos consideran aquel año como uno de los más decisivos del siglo XX. Mientras las radios españolas seguían apostando por la balada, en Reino Unido y Estados Unidos comenzaba la explosión punk.

Sex Pistols publicaban Anarchy in the U.K., un himno provocador que rompía con todo lo anterior. Al mismo tiempo, Ramones lanzaban su primer disco, un álbum grabado con pocos recursos que acabaría influyendo en generaciones enteras de músicos. De hecho este disco de punk rock es considerado el Big Bang del punk moderno ya que marcó un hito histórico con canciones cortas, rápidas y crudas.

Las leyendas seguían en plena forma

Lo fascinante de 1976 es que la nueva ola punk convivió con algunos de los discos más importantes de artistas ya consagrados. David Bowie publicó Station to Station, una obra sofisticada que mezclaba soul, funk y experimentación. Bob Dylan lanzó Desire, mientras Stevie Wonder Songs in the Key of Life, considerado una de las grandes obras maestras de la música popular.

En el terreno del rock, AC/DC comenzaba su expansión internacional con High Voltage, mientras Eagles preparaban el camino hacia Hotel California, uno de los discos más vendidos de todos los tiempos.

España empezaba a cantar en libertad

En España, la apertura política también tuvo su reflejo musical. La censura empezaba a desaparecer y muchos artistas aprovecharon para explorar nuevos lenguajes y temáticas. Carlos Cano publicó A duras penas, un disco poético y comprometido con Andalucía.

Canciones con letras como Libertad sin ira del grupo Jarcha reflejan muy bien esa época de transición. De hecho, esta obra se convirtió en el himno oficioso de la Transición española debido a su letra compuesta por Pablo Herrero y José Luis Armenteros, que abogaba por una democracia pacífica y moderada tras la dictadura. Aunque se lanzara poco después de la muerte de Franco, fue censurada. Sin embargo, fue tal la disputa que, finalmente, el grupo Jarcha la interpretó en directo en un telediario para romper la censura fonográfica.

​Dicen los viejos que en este país

Hubo una guerra

Que hay dos Españas que guardan aún

El rencor de viejas deudas

Dicen los viejos

Que este país necesita

Palo largo y mano dura

Para evitar lo peor

Pero yo solo he visto gente

Que sufre y calla, dolor y miedo

Gente que solo desea

Su pan, su hembra y la fiesta en paz

Libertad, libertad

Sin ira, libertad

Guárdate tu miedo y tu ira Libertad sin ira - Jarcha

Otro cantante español que triunfó ese año fue Miguel Ríos que sorprendió con La Huerta Atómica, un ambicioso álbum de rock progresivo y crítica política. Y Paco de Lucía revolucionó el flamenco con Almoraima, una obra que incorporó influencias árabes y jazzísticas sin perder la esencia tradicional.

Una banda sonora para un país que cambiaba

El día que nació El País, España escuchaba canciones románticas en la radio mientras el mundo empezaba a convivir y disfrutar de guitarras punk, discos conceptuales y nuevas formas de libertad artística. Aquella mezcla musical reflejaba perfectamente el espíritu de 1976 ya que un tiempo de transición, ruptura y creatividad.

Cincuenta años más tarde, las canciones de aquel año siguen explicando mucho más que una moda musical. Todas ellas son el retrato sonoro de una sociedad que comenzaba a vivir un gran cambio.