Apple formó a 30 millones de trabajadores en China durante la era Tim Cook: un experto alerta sobre la factura geopolítica heredada

Durante años, el liderazgo de Tim Cook al frente de Apple ha sido considerado un caso de éxito casi perfecto. Bajo su mando, la compañía no solo mantuvo el legado de Steve Jobs, sino que lo llevó a otro nivel: convirtió al iPhone en una máquina de generar dinero y elevó el valor de la empresa hasta los 4 billones de dólares.

Pero ahora, con su salida como consejero delegado, empieza a emerger otra lectura mucho más incómoda de su legado. Una que no tiene que ver con los beneficios… sino con sus consecuencias globales.

Y hay un dato que resume esa preocupación: Apple ayudó a formar a unos 30 millones de trabajadores, principalmente en China.

El movimiento que cambió todo

La estrategia de Cook fue clara desde el principio: trasladar la producción a Asia para reducir costes y escalar a una velocidad imposible en Occidente. Apple no fabricaba directamente, pero controlaba todo el proceso mientras delegaba la producción en proveedores chinos.

El resultado fue demoledor en términos económicos. Producción masiva, costes bajos y un producto -el iPhone- que acabó en manos de millones de personas en todo el mundo.

Pero ese mismo movimiento tuvo otro efecto: contribuyó al desarrollo industrial y tecnológico de China a una escala difícil de medir.

Según el análisis del periodista Patrick McGee, autor de Apple in China, ninguna empresa ha hecho tanto para impulsar la capacidad productiva del país asiático en las últimas décadas.

Transferencia de conocimiento… y poder

No se trató solo de fabricar dispositivos. Apple invirtió cientos de miles de millones de dólares en China y facilitó algo mucho más valioso: conocimiento.

Procesos industriales, logística, formación técnica, ingeniería… Todo ese "saber hacer" fue transferido a cientos de fábricas chinas. En paralelo, la compañía envió a miles de ingenieros desde Estados Unidos para supervisar la producción, hasta el punto de influir en rutas aéreas específicas para sostener ese flujo constante.

El resultado es que China no solo se convirtió en la fábrica del mundo, sino en un competidor tecnológico de primer nivel.

El riesgo que ahora preocupa a Occidente

El problema es que ese crecimiento se ha producido en paralelo a un aumento de las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos.

Hoy, Apple sigue dependiendo en gran medida del país asiático para su producción. Y eso la deja expuesta en un escenario cada vez más inestable.

Algunos expertos advierten de que, si la relación entre ambas potencias sigue deteriorándose -o si se produce un conflicto en torno a Taiwán, clave en la fabricación de chips-, esa dependencia podría convertirse en una debilidad estratégica.

La paradoja es evidente: el modelo que hizo a Apple más fuerte también puede hacerla más vulnerable.

Un legado que divide opiniones

Para los inversores, Tim Cook seguirá siendo una figura casi intocable. Durante 15 años, Apple creció a un ritmo espectacular, generando riqueza a una velocidad difícil de igualar.

Pero desde una perspectiva histórica más amplia, su legado es más complejo. Hay quien lo ve como el arquitecto de una de las mayores historias de éxito empresarial… y quien lo señala como uno de los responsables de haber acelerado el ascenso tecnológico de China.

El futuro de Apple, en el aire

La compañía ya ha comenzado a mover ficha, con intentos de trasladar parte de la producción a países como India. Sin embargo, la realidad es que su cadena de suministro sigue profundamente arraigada en China.

El reto para su sucesor será enorme: mantener la rentabilidad sin repetir los mismos riesgos.

Porque si algo ha dejado claro este debate es que, en el mundo actual, las decisiones empresariales ya no son solo económicas. También son geopolíticas.