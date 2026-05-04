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El cantante Néstor Pardo cuenta lo que le dijo un abogado en el casting de 'La Voz': "Fue una experiencia religiosa"
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El cantante Néstor Pardo cuenta lo que le dijo un abogado en el casting de 'La Voz': "Fue una experiencia religiosa"

El exconcursante revela en un pódcast el surrealista momento que vivió antes de entrar al programa: "Aquí no se cobra nada… pero hay 60.000 fuera esperando".

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Una persona sosteniendo un micrófono, en una imagen de archivo
Una persona sosteniendo un micrófono, en una imagen de archivofhm vía Getty Images

Néstor Pardo ha dejado a muchos con la boca abierta al contar lo que vivió en su paso por el casting de "La Voz". En un vídeo viral de TikTok del pódcast @elmicroshowpodcast, el cantante ha relatado una experiencia que, según sus propias palabras, fue casi "religiosa"… pero no precisamente por la música.

Todo empezó, como él mismo cuenta, sin ninguna intención de presentarse al programa.

"Yo no quería ir a ‘La Voz’"

"Os juro que esto es totalmente genuino, que yo no lo sabía", comienza explicando. Néstor asegura que fueron los propios responsables del programa quienes empezaron a insistirle para que acudiera al casting.

"Me empiezan a llamar por teléfono pero sin parar… ‘Hola Néstor, soy Marta, que nos gustaría que vinieras a La Voz’… y yo: ‘No, no me interesa en absoluto’", recuerda entre risas.

Sin embargo, su situación personal terminó empujándole a dar el paso. "Mi novia de aquella me dice: ‘Pero tú eres tonto, seguro que pagan y no tienes un puto duro ahora’", cuenta. Y ahí cambió todo: "Dije, bueno, venga, voy al casting… y pasé".

La sala llena de abogados que no esperaba

Lo que no imaginaba era lo que venía después. Tras superar esa primera fase, llegó el momento de firmar los contratos… y la escena fue, cuanto menos, impactante.

"Se nos pone una mesa allí gigante con diez abogados distintos, cada uno con una pinta más loca", relata. La situación le resultó tan extraña que no pudo evitar hacer la pregunta que nadie más se atrevía.

"Yo, muy gallego de mí, estaban todos callados y digo: ‘Disculpa… pero aquí no se cobra, ¿no?’", recuerda.

La respuesta que le dejó helado

La contestación del abogado fue tan directa como contundente. "Aquí no se cobra nada, pero si no te interesa hay 60.000 en la puerta que están deseando sentarse donde estás tú", le soltó.

Una frase que resume perfectamente la dureza del proceso y la enorme competencia que existe por entrar en programas como "La Voz".

"Fue una experiencia religiosa"

A pesar del shock inicial, Néstor se lo toma con humor y define todo lo vivido con una referencia muy clara: "Fue una experiencia religiosa", dice entre risas, citando la famosa canción de Enrique Iglesias.

Su testimonio, que ya circula por redes, ha reabierto el debate sobre cómo funcionan realmente los castings televisivos y lo que hay detrás de los grandes formatos de entretenimiento.

Porque, como deja claro su historia, lo que se ve en pantalla… es solo una parte del espectáculo.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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