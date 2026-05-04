El cantante Néstor Pardo cuenta lo que le dijo un abogado en el casting de 'La Voz': "Fue una experiencia religiosa"

Una persona sosteniendo un micrófono, en una imagen de archivo

Néstor Pardo ha dejado a muchos con la boca abierta al contar lo que vivió en su paso por el casting de "La Voz". En un vídeo viral de TikTok del pódcast @elmicroshowpodcast, el cantante ha relatado una experiencia que, según sus propias palabras, fue casi "religiosa"… pero no precisamente por la música.

Todo empezó, como él mismo cuenta, sin ninguna intención de presentarse al programa.

"Yo no quería ir a ‘La Voz’"

"Os juro que esto es totalmente genuino, que yo no lo sabía", comienza explicando. Néstor asegura que fueron los propios responsables del programa quienes empezaron a insistirle para que acudiera al casting.

"Me empiezan a llamar por teléfono pero sin parar… ‘Hola Néstor, soy Marta, que nos gustaría que vinieras a La Voz’… y yo: ‘No, no me interesa en absoluto’", recuerda entre risas.

Sin embargo, su situación personal terminó empujándole a dar el paso. "Mi novia de aquella me dice: ‘Pero tú eres tonto, seguro que pagan y no tienes un puto duro ahora’", cuenta. Y ahí cambió todo: "Dije, bueno, venga, voy al casting… y pasé".

La sala llena de abogados que no esperaba

Lo que no imaginaba era lo que venía después. Tras superar esa primera fase, llegó el momento de firmar los contratos… y la escena fue, cuanto menos, impactante.

"Se nos pone una mesa allí gigante con diez abogados distintos, cada uno con una pinta más loca", relata. La situación le resultó tan extraña que no pudo evitar hacer la pregunta que nadie más se atrevía.

"Yo, muy gallego de mí, estaban todos callados y digo: ‘Disculpa… pero aquí no se cobra, ¿no?’", recuerda.

La respuesta que le dejó helado

La contestación del abogado fue tan directa como contundente. "Aquí no se cobra nada, pero si no te interesa hay 60.000 en la puerta que están deseando sentarse donde estás tú", le soltó.

Una frase que resume perfectamente la dureza del proceso y la enorme competencia que existe por entrar en programas como "La Voz".

"Fue una experiencia religiosa"

A pesar del shock inicial, Néstor se lo toma con humor y define todo lo vivido con una referencia muy clara: "Fue una experiencia religiosa", dice entre risas, citando la famosa canción de Enrique Iglesias.

Su testimonio, que ya circula por redes, ha reabierto el debate sobre cómo funcionan realmente los castings televisivos y lo que hay detrás de los grandes formatos de entretenimiento.

Porque, como deja claro su historia, lo que se ve en pantalla… es solo una parte del espectáculo.