Ámsterdam se rebela contra Big Tech: quiere romper con Amazon, Microsoft y Google antes de 2035

Ámsterdam ha encendido todas las alarmas en Europa con un plan que suena casi imposible: dejar de depender de gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft o Google antes de 2035. No es una declaración simbólica, sino una estrategia real que responde a un miedo cada vez más extendido en el continente.

El temor es claro y directo. "Europa dependía tanto de ellos que si Microsoft cerrara sus servicios se romperían la sanidad y el bienestar", advierten desde el propio Ayuntamiento de la capital neerlandesa. No es una exageración: es el reflejo de hasta qué punto la vida digital europea está en manos de empresas estadounidenses.

El problema que nadie quiso ver durante años

Durante décadas, Europa apostó sin reservas por la tecnología de Estados Unidos. Era más eficiente, más rápida y más avanzada. El resultado es que hoy Amazon, Microsoft y Google controlan cerca del 70% del mercado de la nube en la UE, y el 80% del gasto empresarial en software va a parar a compañías estadounidenses.

Eso significa que prácticamente todo -desde los correos electrónicos hasta los sistemas hospitalarios o administrativos- depende de infraestructuras externas.

El problema no es solo tecnológico, sino estratégico. Lo que antes era comodidad ahora se percibe como vulnerabilidad. Especialmente tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, que ha reactivado el miedo a que Washington pueda utilizar esa dependencia como herramienta de presión.

La idea del llamado "botón de apagado" ya no suena a ciencia ficción. De hecho, casos recientes como el bloqueo de servicios a figuras del Tribunal Penal Internacional han demostrado que ese escenario es técnicamente posible.

Ámsterdam pone fecha: 2035

Ante este panorama, la ciudad ha decidido actuar. Su plan no pasa por un corte radical, sino por una transición progresiva en tres fases: empezar con pruebas piloto, ampliar el uso de alternativas europeas y, finalmente, trasladar todos los sistemas críticos a infraestructuras propias o del continente.

El objetivo intermedio es que en 2030 al menos el 30% de sus servicios digitales dependan de proveedores europeos.

Pero el reto es gigantesco. Cambiar de proveedor implica reconstruir sistemas enteros, formar a miles de trabajadores y asumir fallos durante el proceso. No es solo cuestión de voluntad política, sino de tiempo y dinero.

Alemania ya lo intentó… y no fue fácil

El caso de la región alemana de Schleswig-Holstein sirve como advertencia. Allí decidieron sustituir Microsoft Office por software libre y migrar miles de cuentas de correo.

El resultado fue un caos inicial: problemas de acceso, fallos técnicos y un aumento de hasta el 20% en la carga de trabajo. Aun así, el proyecto sigue adelante porque el objetivo a largo plazo pesa más que los inconvenientes inmediatos.

La lección es clara: salir de Big Tech es posible, pero duele.

Un cambio que llega tarde

Ámsterdam lo sabe y por eso quiere hacerlo "con cuidado". Solo la primera fase del plan costará millones de euros, y eso sin contar la transformación completa.

El problema de fondo es que Europa llega tarde. Durante años, apostó por un modelo donde unas pocas empresas dominaban el mercado, creando lo que los expertos llaman un "efecto bloqueo": cuanto más dependes, más difícil es salir.

Ahora, romper esa dinámica no solo es una cuestión económica, sino casi de supervivencia digital.

Europa despierta… pero aún no tiene alternativa

El movimiento de Ámsterdam no es aislado. Francia, Alemania o Italia ya están impulsando infraestructuras propias y alternativas europeas. Incluso han empezado a restringir el uso de herramientas como Zoom o Microsoft Teams en ciertos ámbitos.

El problema es que, hoy por hoy, no existen soluciones europeas con la misma escala y potencia que las estadounidenses.

Por eso, el mensaje que lanza la capital neerlandesa es tan contundente como incómodo: Europa quiere independizarse… pero todavía no puede hacerlo del todo.

Y mientras tanto, sigue conectada -casi por completo- a las mismas empresas de las que ahora intenta escapar.