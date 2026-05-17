'La Casa de la Música' de RTVE reúne a más de tres millones de espectadores la noche de Eurovisión: Ana Belén se lleva el minuto de oro

Captura de la actuación de Ana Belén en el programa de televisión 'La casa de la música' de RTVE.

España ha vivido un festival de Eurovisión muy distinto al de años anteriores, y con razón. La barbarie en Gaza ha sido determinante para que la televisión pública española se decantase hace unos meses por no participar en el concurso musical más popular de Europa. Pero ello no ha servido para que la música se apague en RTVE, que optó por emitir La casa de la música como alternativa al festival.

El programa ha contado con la presencia de artistas populares en el panorama musical nacional, como Raphael o Ana Belén, que se ha llevado el minuto de oro. Según los datos publicados por la cadena pública en su perfil de X, el programa musical ha logrado aglutinar a casi cuatro millones de espectadores únicos, un 9,2 % de la audiencia global. Esto se traduce en una media de 861.000 seguidores.

El minuto de oro fue para Ana Belén, que ha acaparado titulares en los medios de comunicación este domingo por su actuación. La icónica cantante española eligió cantar Solo le pido a Dios, y muchos se han fijado en la intencionalidad oculta. La canción tiene una frase muy llamativa en este escenario: "solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente".

No obstante, la televisión pública no ha logrado superar en audiencia a otros programas televisivos que se emitían a la par, como La Voz Kids (12,6 %). El talent show infantil de Antena 3 ha conservado su liderato entre las ofertas televisivas del prime time.

Pero es necesario destacar que RTVE ha venido registrando datos inferiores en las últimas semanas. De hecho, La casa de la música ha mejorado el promedio de los dos primeros sábados de mayo en la franja, ascendiendo 1,1 puntos. Además, es curioso que haya crecido su público de 13 a 24 años (11,6%) y de 25 a 64 (9,6%).

Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.