Nos partimos la camisa como Camarón para presentarte a los candidatos de las elecciones andaluzas de este domingo

Más de seis millones y medio de andaluces están llamados a votar este domingo en las ocho provincias de Andalucía, unas elecciones que, atendiendo a las encuestas, no parece que vayan a cambiar mucho las cosas. Al menos no para todos. Juanma Moreno Bonilla, del Partido Popular, puede reeditar su mayoría absoluta, y Vox y la izquierda (Por Andalucía, Adelante Andalucía) parece que van a crecer algo, aunque sea un poco. El mayor cambio estará en el PSOE. Si las cosas no se vuelcan en las últimas horas, María Jesús Montero puede obtener el peor resultado de la historia de los socialistas en Andalucía, una tierra que gobernaron durante 36 años seguidos.

Por si andan despistados, aquí les dejamos un quién es quién en las elecciones andaluzas al ritmo de Camarón de la Isla, como si no fuéramos más que una tarara loca que mueve la cintura para los muchachos de la aceituna. Ay... Tarara.

Juanma Moreno Bonilla (PP) se entretiene

Juanma Moreno Bonilla, candidato del PP a las elecciones andaluzas. Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images

Poco importa, parece, la crisis del sistema sanitario andaluz o el escándalo de los cribados del cáncer. Juanma Moreno Bonilla, el candidato del PP a la Junta de Andalucía y su actual presidente, parece haber discurrido por la campaña electoral como aquel Camarón de la Isla que volando va y volando iba y, por el camino, se entretenía. Porque pese a ser la diana de todos los señalamientos de la oposición, a pesar de que la población andaluza sitúe la gestión de la sanidad pública como el mayor de sus problemas, las encuestas ponen a Moreno Bonilla muy cerca de reeditar la mayoría absoluta lograda en las últimas elecciones. No necesitaría a Vox ni para su investidura.

"Si tengo frío, busco candela", cantaba Camarón en aquel 'Volando voy'. Y a este paso da la sensación de que, a la vista de las encuestas, si en algún momento Juanma Moreno Bonilla sintió algún escalofrío al adelantar las elecciones, está cerca de encontrar de nuevo una candela bajo la que refugiarse. Y vaya si calienta. De repetir como presidente, superaría ya los diez años al frente de la Junta, aunque todavía lejos de los 36 años de gobiernos ininterrumpidos del PSOE andaluz.

María Jesús Montero (PSOE), de reina poderosa a...

María Jesús Montero, candidata del PSOE a las elecciones andaluzas. Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images

La candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, aterrizó en su tierra con poco atino, con aquello de pedir que se tuviera en cuenta que ella, habiendo sido "la mujer con más poder del conjunto de la democracia", dejara todo en Madrid para bajarse a Andalucía a "rescatar" a su gente. Pero con el riesgo de, como cantaba Camarón de la Isla en 'Tangos de la sultana'... "Siendo un rey poderoso soy un mendigo".

Por mucho que la exministra de Hacienda haya batallado para hacerse con el cariño del pueblo andaluz, las encuestas no le auguran un futuro muy halagüeño. De hecho, todo apunta a que obtendrá menos diputados de los que el PSOE tiene en la actualidad en el Parlamento de Andalucía, el peor en su historia; un pronóstico que, si bien tampoco difiere con lo que ha pasado en las demás elecciones autonómicas, ha generado pánico en sus filas. "No bajemos la cabeza", decía Montero esta última semana para que nadie hiciera caso de las encuestas. Le faltó añadir, como en aquellos tangos a la sultana: "No te metas más conmigo, porque de sobra tú sabes que tú roneas conmigo".

Manuel Gavira (VOX) y el viejo mundo

Manuel Gavira, candidato de Vox a las elecciones andaluzas. Marian Leon/Europa Press via Getty Images

Dice Manuel Gavira, candidato de Vox, que, si tuviera que elegir un artista andaluz sin duda escogería a Camarón de la Isla, y como esto va de analogar su trayectoria con el gaditano, hay en su famoso álbum, 'La Leyenda del Tiempo', un tema que le viene al pelo: 'Viejo mundo'. No es cosa del periodista que escribe, sino de la ultraderecha misma, que acostumbra a abogar por aquello de regresar al pasado. Claro que Gavira debería tener cuidado con la fecha que ponga en su DeLorean particular, no sea que regrese a Al-Ándalus después de proclamar que no quiere "una Andalucía llena de moros".

Gavira quiere ser clave para Moreno Bonilla, aunque puede que este no les necesite, ya no para gobernar, sino siquiera para su investidura. Quedará así, como cantaba su querido Camarón en 'Viejo Mundo', como "el triste palacio donde cien príncipes soñaron con la gloria, donde cien reyes soñaron con el amor y se despertaron llorando".

Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) tirititando de frío

A la izquierda, Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía; a la derecha, José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía. GETTY

Ellos no han querido unirse – por aquello de que los de Antonio Maíllo (Por Andalucía) quieren gobernar con el PSOE y los de José Ignacio García (Adelante Andalucía), no – pero aquí vamos a juntarlos. Aunque ambos pueden obtener un buen resultado (Adelante Andalucía puede ser un revulsivo) si un buen resultado es repetir o mejorar un poco lo logrado en los últimos comicios, también puede que acaben disputándose entre ellos algunos diputados, como así apuntan algunas encuestas internas. De ser así, de demostrarse que una izquierda por separado puede jugar a la contra, tanto Maíllo como García pueden ser vistos este domingo tarareando aquel 'Homenaje a Federico' que cantó Camarón: "Llevo el no que me diste en la palma de la mano, como un limón de cera, como un limón, limón, casi blanco". Un limón ácido y agrio, vaya.

Con toda probabilidad, aunque puede que no, la izquierda andaluza se abocará a una nueva reflexión tras las elecciones del domingo, como así sucede y ha sucedido en el resto del Estado. "¿Ay luna tú no estás cansa' de girar al viejo mundo?", cantaba Camarón en 'Tirititando de frío', una letra que bien podrían entonar al observar cómo la derecha y la extrema derecha han vuelto a triunfar en Andalucía, ya sea con la mayoría absoluta de Moreno Bonilla o sin ella, pero con un Vox también en ascenso.

Hasta aquí

Y este periodista, ahora, se despide y lo hace también con ese 'Tirititando de frío', "bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra", que "la vida se acaba y no quiero morir soñando como mueren las cigarras", que mueren cantando. "Ay... La vida".