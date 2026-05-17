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Nos partimos la camisa como Camarón para presentarte a los candidatos de las elecciones andaluzas de este domingo
17-M: La participación a las 11:30 en Andalucía se sitúa en el 15,09%, 0,3 puntos menos que en 2022
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Nos partimos la camisa como Camarón para presentarte a los candidatos de las elecciones andaluzas de este domingo

Más de 6,5 millones de andaluces están llamados a votar en las elecciones autonómicas.

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
SEVILLE ANDALUSIA,, SPAIN - MAY 11: The five candidates for the Presidency of the Junta de Andalucia, the PP-A president and current president of the Junta, Juanma Moreno (2r); the secretary general of the PSOE-A, Maria Jesus Montero (2l); the spokesman of the Vox parliamentary group, Manuel Gavira (1l); the federal coordinator of Izquierda Unida (IU), Por Andalucia, Antonio Maillo (1r); and the parliamentary spokesman for Adelante Andalucia, Jose Ignacio Garcia (c); pose in a photo before facing each other in the second five-way debate to be held in the week of the elections. On 11 May 2026 in Seville (Andalusia, Spain). This Monday, 11 May, Radio Television de Andalucia (RTVA) is organising the second televised electoral debate in the run-up to the regional elections on 17 May. A debate in which the five candidates for the presidency of the Andalusian regional government from the parties represented in the Andalusian Parliament will take part. The PP-A will be represented by the candidate for re-election as head of the regional government, Juanma Moreno; for the PSOE-A, its secretary general, Maria Jesus Montero; for Vox, its parliamentary spokesman, Manuel Gavira; for the Por Andalucia coalition, the federal coordinator of Izquierda Unida (IU), Antonio Maillo; and for Adelante Andalucia, its spokesman, Jose Ignacio Garcia. (Photo By Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images)
De izquierda a derecha: Manuel Gavira (Vox), María Jesús Montero (PSOE), José Ignacio García (Adelante Andalucía), Juanma Moreno Bonilla (PP) y Antonio Maíllo (Por Andalucía).Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images

Más de seis millones y medio de andaluces están llamados a votar este domingo en las ocho provincias de Andalucía, unas elecciones que, atendiendo a las encuestas, no parece que vayan a cambiar mucho las cosas. Al menos no para todos. Juanma Moreno Bonilla, del Partido Popular, puede reeditar su mayoría absoluta, y Vox y la izquierda (Por Andalucía, Adelante Andalucía) parece que van a crecer algo, aunque sea un poco. El mayor cambio estará en el PSOE. Si las cosas no se vuelcan en las últimas horas, María Jesús Montero puede obtener el peor resultado de la historia de los socialistas en Andalucía, una tierra que gobernaron durante 36 años seguidos.

Por si andan despistados, aquí les dejamos un quién es quién en las elecciones andaluzas al ritmo de Camarón de la Isla, como si no fuéramos más que una tarara loca que mueve la cintura para los muchachos de la aceituna. Ay... Tarara.

Juanma Moreno Bonilla (PP) se entretiene

JAEN, ANDALUSIA, SPAIN - MAY 12: The president of the PP-A and candidate for re-election to the Presidency of the Junta de Andalucia, Juanma Moreno during his speech at the election rally. On 12 May 2026 in Jaen, Andalusia, Spain. The President of the PP-A and candidate for re-election to the Presidency of the Andalusian Regional Government, Juanma Moreno, spoke this Tuesday at a public campaign event in the Guadalquivir Auditorium of the Jaen Trade Fair and Congress Centre. (Photo By Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images)
  Juanma Moreno Bonilla, candidato del PP a las elecciones andaluzas.Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images

Poco importa, parece, la crisis del sistema sanitario andaluz o el escándalo de los cribados del cáncer. Juanma Moreno Bonilla, el candidato del PP a la Junta de Andalucía y su actual presidente, parece haber discurrido por la campaña electoral como aquel Camarón de la Isla que volando va y volando iba y, por el camino, se entretenía. Porque pese a ser la diana de todos los señalamientos de la oposición, a pesar de que la población andaluza sitúe la gestión de la sanidad pública como el mayor de sus problemas, las encuestas ponen a Moreno Bonilla muy cerca de reeditar la mayoría absoluta lograda en las últimas elecciones. No necesitaría a Vox ni para su investidura.

"Si tengo frío, busco candela", cantaba Camarón en aquel 'Volando voy'. Y a este paso da la sensación de que, a la vista de las encuestas, si en algún momento Juanma Moreno Bonilla sintió algún escalofrío al adelantar las elecciones, está cerca de encontrar de nuevo una candela bajo la que refugiarse. Y vaya si calienta. De repetir como presidente, superaría ya los diez años al frente de la Junta, aunque todavía lejos de los 36 años de gobiernos ininterrumpidos del PSOE andaluz.

María Jesús Montero (PSOE), de reina poderosa a...

SEVILLE ANDALUSIA,, SPAIN - MAY 06: The Secretary General of the PSOE-A and candidate for the Presidency of the Regional Government, Maria Jesus Montero, participates in the electoral cycle organised by Europa Press Andalucia on the occasion of the regional elections on 17 May. On 6 May 2026 in Seville (Andalusia, Spain). Under the slogan 'Andalusia votes', the forum has taken place at the headquarters of the Cajasol Foundation and has opened with the presentation of Montero by the First Vice-President of the Government and Minister of Economy, Trade and Enterprise, Carlos Cuerpo. (Photo By Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images)
  María Jesús Montero, candidata del PSOE a las elecciones andaluzas.Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images

La candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, aterrizó en su tierra con poco atino, con aquello de pedir que se tuviera en cuenta que ella, habiendo sido "la mujer con más poder del conjunto de la democracia", dejara todo en Madrid para bajarse a Andalucía a "rescatar" a su gente. Pero con el riesgo de, como cantaba Camarón de la Isla en 'Tangos de la sultana'... "Siendo un rey poderoso soy un mendigo".

Por mucho que la exministra de Hacienda haya batallado para hacerse con el cariño del pueblo andaluz, las encuestas no le auguran un futuro muy halagüeño. De hecho, todo apunta a que obtendrá menos diputados de los que el PSOE tiene en la actualidad en el Parlamento de Andalucía, el peor en su historia; un pronóstico que, si bien tampoco difiere con lo que ha pasado en las demás elecciones autonómicas, ha generado pánico en sus filas. "No bajemos la cabeza", decía Montero esta última semana para que nadie hiciera caso de las encuestas. Le faltó añadir, como en aquellos tangos a la sultana: "No te metas más conmigo, porque de sobra tú sabes que tú roneas conmigo".

Manuel Gavira (VOX) y el viejo mundo

ROQUETAS DE MAR, ALMERIA ANDALU, SPAIN - MAY 07: Vox candidate for the Presidency of the Junta de Andalucia, Manuel Gavira, speaks during a rally in Roquetas de Mar. On 07 May 2026, in Roquetas de Mar, Almeria (Andalusia, Spain). The president of Vox, Santiago Abascal, has participated in a public event together with the Vox candidate for the Presidency of the Junta, Manuel Gavira, in the Plaza del Castillo de Santa Ana in Roquetas de Mar, in view of the upcoming elections on 17 May. (Photo By Marian Leon/Europa Press via Getty Images)
  Manuel Gavira, candidato de Vox a las elecciones andaluzas.Marian Leon/Europa Press via Getty Images

Dice Manuel Gavira, candidato de Vox, que, si tuviera que elegir un artista andaluz sin duda escogería a Camarón de la Isla, y como esto va de analogar su trayectoria con el gaditano, hay en su famoso álbum, 'La Leyenda del Tiempo', un tema que le viene al pelo: 'Viejo mundo'. No es cosa del periodista que escribe, sino de la ultraderecha misma, que acostumbra a abogar por aquello de regresar al pasado. Claro que Gavira debería tener cuidado con la fecha que ponga en su DeLorean particular, no sea que regrese a Al-Ándalus después de proclamar que no quiere "una Andalucía llena de moros".

Gavira quiere ser clave para Moreno Bonilla, aunque puede que este no les necesite, ya no para gobernar, sino siquiera para su investidura. Quedará así, como cantaba su querido Camarón en 'Viejo Mundo', como "el triste palacio donde cien príncipes soñaron con la gloria, donde cien reyes soñaron con el amor y se despertaron llorando".

Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) tirititando de frío

  A la izquierda, Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía; a la derecha, José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía.GETTY

Ellos no han querido unirse – por aquello de que los de Antonio Maíllo (Por Andalucía) quieren gobernar con el PSOE y los de José Ignacio García (Adelante Andalucía), no – pero aquí vamos a juntarlos. Aunque ambos pueden obtener un buen resultado (Adelante Andalucía puede ser un revulsivo) si un buen resultado es repetir o mejorar un poco lo logrado en los últimos comicios, también puede que acaben disputándose entre ellos algunos diputados, como así apuntan algunas encuestas internas. De ser así, de demostrarse que una izquierda por separado puede jugar a la contra, tanto Maíllo como García pueden ser vistos este domingo tarareando aquel 'Homenaje a Federico' que cantó Camarón: "Llevo el no que me diste en la palma de la mano, como un limón de cera, como un limón, limón, casi blanco". Un limón ácido y agrio, vaya.

Con toda probabilidad, aunque puede que no, la izquierda andaluza se abocará a una nueva reflexión tras las elecciones del domingo, como así sucede y ha sucedido en el resto del Estado. "¿Ay luna tú no estás cansa' de girar al viejo mundo?", cantaba Camarón en 'Tirititando de frío', una letra que bien podrían entonar al observar cómo la derecha y la extrema derecha han vuelto a triunfar en Andalucía, ya sea con la mayoría absoluta de Moreno Bonilla o sin ella, pero con un Vox también en ascenso.

Hasta aquí

Y este periodista, ahora, se despide y lo hace también con ese 'Tirititando de frío', "bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra", que "la vida se acaba y no quiero morir soñando como mueren las cigarras", que mueren cantando. "Ay... La vida".

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
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Redactor de Política de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela y Máster de Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en La Voz de Galicia, Público, La Sexta o eldiario.es y colaboró en medios como Praza, Luzes, La Marea, Vanity Fair o CTXT. Creó un programa de humor con los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado en La Tuerka. Ha escrito tres libros: 'El analista' (Libros del KO), 'Dajla. Apuntes desde o Sahara' (Praza), y '(Des)Unidos' (Icaria).

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