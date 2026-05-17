Última hora de las elecciones de Andalucía, en directo: la participación es de un 15,07% a las 11.30, 0,37 puntos menos que en 2022

Ausencia de papeletas, de presidente o de llaves de locales, entre las incidencias menores

La ausencia de papeletas, de algún presidente de mesa que ha habido que sustituir o de algún conserje y los problemas para localizar las llaves de un local han sido algunas de las incidencias menores registradas este domingo en la apertura de los colegios andaluces, según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha subrayado la normalidad de la jornada.



Fernández, que ha ejercido su derecho al voto en Baza (Granada), ha explicado que a las 09:46 horas quedaron constituidas con el personal correspondiente la totalidad de las mesas habilitados en las ocho provincias andaluzas. Sevilla y Cádiz son las que han registrado, ha dicho, esas "incidencias menores" en la apertura.



El delegado del Gobierno ha recordado que son 9.000 los efectivos de la Guardia Civil y 5.645 los agentes de la Policía Nacional desplegados en labores de custodia de los colegios y sus entornos y encargados del traslado, a partir de las 20:00 horas, de los votos a las distintas Juntas Electorales de zona para su recuento.