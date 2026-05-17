Los inversores prefieren a los CEO que han pasado por la educación privada, pero no existen pruebas de que consigan mejores resultados

Los directores ejecutivos que asistieron a escuelas privadas son percibidos por los inversores como una "apuesta más segura", según un estudio recogido por The Guardian, a pesar de que no hay pruebas de que actúen o se comporten de forma diferente a sus homólogos educados en la pública.

Tal y como reza la publicación, las compañías lideradas por directivos con educación privada suelen mostrar una menor variabilidad en los mercados financieros. Sin embargo, según un estudio de la Universidad de Surrey, no se aprecian diferencias relevantes en cuanto a su desempeño, la calidad de sus decisiones ni su capacidad para gestionar situaciones de crisis. De esta forma, la volatibilidad bursátil de las empresas lideradas por este grupo es de media un 5% menor.

Pero, es destacable que el estudio desmostró que estos ejecutivos no asumieron menos riesgos que los que estudiaron en una universidad privada. Tampoco, ofrecieron mejores resultados ni gestionaron las crisis de forma más eficaz. El efecto, concluyeron los investigadores, se debia más a la percepción de los propios inversores que provenían "de orígenes más competentes".

Confusión entre privilegio y competencia

Según otro estudio de la revista European Financial Management, consultado en el medio de comunicación, los investigadores podrían estar confundiendo privilegio con competencia. Este, pone de manifiesto una disparidad entre cómo los mercados financieros juzgan a los jefes y cómo realmente se comportan esos líderes.

El doctor Christos Mavrovitis, coautor del estudio y profesor titular de finanzas y contabilidad en la Universidad de Surrey asegura que "a la gente le gusta pensar que los mercados son puramente racionales, pero nuestros hallazgos muestran que la percepción sigue desempeñando un papel poderoso. El historial de un director ejecutivo puede influir en cómo se sienten los inversores respecto a una empresa, incluso cuando no tiene un impacto real en cómo se gestiona esa empresa".

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron décadas de datos sobre empresas estadounidenses; utilizando la asistencia a escuelas privadas como indicador del trasfondo socioeconómico del director ejecutivo, compararon la volatilidad del mercado bursátil, el rendimiento de las empresas y las decisiones corporativas en empresas dirigidas por ejecutivos formados en colegios privados y públicos.

De este modo, demostraron que los antiguos alumnos de escuelas privadas reforzaron su control sobre algunos de los roles más poderosos e influyentes de la sociedad británica entre 2019 y el año pasado, incluyendo en los negocios y los medios de comunicación.