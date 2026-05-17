El manifiesto de Palantir

Palantir Technologies, Inc. es una compañía de los Estados Unidos dedicada al software y a los servicios de seguridad, especializada en análisis de macrodatos y en la industria de la guerra. Fundada en 2003 por Peter Thiel, Alex Karp y Stephen Coen, contó con la colaboración de la CIA, que dio acceso a sus analistas e invirtió en la empresa a través de su filial In-Q-Tel. En 2014, Palantir estaba valorada en 9.000 millones de dólares, según Forbes, y su mayor accionista era Peter Thiel. Salió a bolsa en 2020 mediante cotización directa, con una estructura accionarial que reservaba el control de la empresa a los tres fundadores de por vida.

En un primer momento, los clientes de Palantir, que no tiene relaciones ni comercia con los países enemigos de los Estados Unidos (China, Rusia, Corea del Norte, Irán), eran agencias federales de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos. Pero progresivamente ha ido haciendo negocio con gobiernos estatales y locales extranjeros, con el ministerio de Defensa israelí, así como con multinacionales en los sectores de las finanzas y la sanidad. El director ejecutivo, Karp, es un multimillonario que figura en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, «Time 100», elaborada por la revista Time.

Pues bien: Alex Karp acaba de publicar un libro titulado The Technological Republic, que la propia empresa Palantir ha resumido en un manifiesto de 22 tesis virales sobre el futuro de occidente en general y de los Estados Unidos en particular. Dicho manifiesto estaría encaminado a forjar «un occidente tecnofascista», concepto que es admitido con naturalidad por sus propios creadores. Tras esta terminología — ha escrito la publicación francesa Grand Continent—, "se despliega una estrategia que puede resumirse en una fórmula: transformar el Estado en una filial de su propia infraestructura digital, vaciando así la soberanía de su dimensión democrática. El proyecto de Karp es claramente un posliberalismo tecnológico". Peter Thiel, su socio y cofundador de Palantir, pugna desde 2009 por la separación entre libertad y democracia. Curtis Yarvin, alto cargo dela compañía, teoriza explícitamente sobre un orden posdemocrático basado en la figura del director general-monarca. Karp, en cambio, parece mantenerse ostensiblemente en el horizonte republicano, sin proponer ni una ruptura frontal ni una salida evidente del marco institucional estadounidense, y despliega una estrategia que puede resumirse en una fórmula: transformar el Estado en una filial de su propia infraestructura digital, vaciando así la soberanía de su dimensión democrática. El proyecto de Karp es claramente un posliberalismo tecnológico.

El sello autoritario del discurso de Karp es en definitiva evidente: sostiene que, en el discurso actual, está "prohibido" hablar de las distintas historias de éxito de diversas "culturas" diferentes de la democrático-parlamentaria. Los Estados Unidos —añade— deben resistirse a la tentación de un "pluralismo vacío y superficial". En ello, Karp coincide con la ideología MAGA (Make America Greath Again) asociada al presidente estadounidense, Donald Trump, y su entorno, quienes supeditan la 'grandeza' a la épica. Pero el director de Palantir no va por esa vía: "La psicologización de la política moderna nos desvía del camino correcto", afirma. Buscar la plenitud en los políticos solo conduce a la decepción. Asimismo, la empresa aboga por dedicarse a la reflexión después de triunfar sobre los enemigos, en lugar de limitar la reacción a la celebración inmediata.

De esta visión entre tecnocrática y totalitaria de la política se desprenden unas tesis coherentes en geopolítica y política de seguridad: "La era nuclear está llegando a su fin", afirma, por ejemplo, el manifiesto de Palantir; la disuasión ya no se logrará mediante armas nucleares, sino mediante sistemas de inteligencia artificial (IA). Y es aún más explícito: "La cuestión no es si se construirán armas de IA, sino quién las construirá y con qué propósito". Los adversarios no se perderán en debates teatrales, sino que avanzarán. En otro lugar, el líder de Palantir postula la necesidad de instrumentos de poder "duros" con soporte de software: "Se han revelado los límites del poder blando y la retórica grandilocuente". Además, el poder estadounidense ha posibilitado un período de paz extraordinariamente largo, por lo que tendría sentido proponer la desaparición de ciertos cambios radicales que impuso la segunda guerra mundial: "La castración de Alemania y Japón tras la guerra debe revertirse". El manifiesto sostiene que Europa, que sigue estando débilmente armada hasta el día de hoy, está pagando ahora un alto precio por el desarme alemán tras la Segunda Guerra Mundial. Y si la "devoción sumamente teatral al pacifismo japonés" continúa, un cambio de poder en Asia es inminente.

Lo más inquietante de todo esto no es el enunciado en sí de la proclama, sino que este discurso no provenga de un partido político sino de lo más granado de la industria tecnológica norteamericana. Una industria que desea manifiestamente hacerse con el poder material tras abandonar su carácter subsidiario y de servicio con respecto a los poderes políticos, los únicos que poseen una legitimidad democrática que da vida y fuerza al imperio de la ley.

Como es bien conocido, Europa se mantiene completamente al margen de estos discursos tecnológicos que ingresan ya en la sociología y la psicología políticas del país hegemónico y que surten efecto en nuestras vidas. En estos momentos, sin ir más lejos, las grandes empresas e instituciones europeas están pendientes del desarrollo de la herramienta Claude Mythos Preview, de la empresa Anthropic. Esta herramienta está especializada en descubrir las vulnerabilidades en las grandes bases de código de programas, sistemas y plataformas. Si esa tecnología se utiliza cabalmente, dará seguridad a las compañías y a las instituciones frente a los depredadores. Pero si cae en manos de delincuentes, puede sembrar el caos.

En la comisión Europea, la vicepresidenta Teresa Ribera está clamando por el despertar europeo en esta clase de inquietudes y problemas. Si no nos damos prisa, podemos ser arrollados por la Inteligencia Artificial antes incluso de que nos hayamos enterado verdaderamente de la magnitud del peligro que nos acecha y amenaza.