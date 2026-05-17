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Liverpool aprueba un código de conducta para los 'turistas Beatles' que incluye prohibición total de pisar la calle en la que nació George Harrison
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Liverpool aprueba un código de conducta para los 'turistas Beatles' que incluye prohibición total de pisar la calle en la que nació George Harrison

Los vecinos ya no pueden más.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
La ciudad de Liverpool, en Reino Unido.
La ciudad de Liverpool, en Reino Unido.Jason Wells

El turismo ligado a la cultura pop se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de masas de los últimos años. Lugares que antes eran simples calles residenciales hoy reciben miles de visitantes diarios por haber aparecido en una película, una serie o haber sido el hogar de una celebridad. Pero el problema reside en que esos espacios siguen siendo, ante todo, barrios donde vive gente.

La masificación turística ya no afecta solo a playas o centros históricos. También alcanza calles estrechas, zonas residenciales y rincones que nunca fueron pensados para absorber flujos constantes de visitantes. Lo que para algunos es una experiencia emocionante, para quienes viven allí puede convertirse en ruido, colapso y pérdida total de intimidad.

Liverpool lleva años viviendo esa contradicción con el turismo relacionado con los Beatles. Y ahora, ante el creciente hartazgo vecinal, la ciudad ha decidido poner límites mucho más claros a los fans que recorren los lugares vinculados al grupo.

La calle de George Harrison, vetada para turistas

Tal y como recoge la BBC, Liverpool ha aprobado un nuevo código de conducta dirigido a los llamados “turistas Beatles”, con medidas específicas para proteger a los residentes de las zonas más visitadas de la ciudad.

La norma más llamativa afecta directamente a Arnold Grove, la calle donde nació George Harrison. Los visitantes ya no podrán acceder físicamente a la vía, después de años de quejas por parte de vecinos cansados de la saturación turística.

El motivo no es menor. Según explicaba un residente a la BBC, los vecinos “no tienen paz” debido al flujo constante de taxis, minibuses y turistas haciéndose fotos a cualquier hora.

De hecho, la situación llegó a tal punto que algunos residentes de la zona colocaron cadenas para bloquear el acceso a la calle tras denunciar invasiones constantes de privacidad.

De homenaje musical a colapso vecinal

Liverpool lleva décadas explotando el legado de los Beatles como uno de sus grandes motores turísticos. Museos, tours, rutas guiadas y lugares emblemáticos generan millones de visitas cada año.

Pero ese éxito ha terminado generando tensiones cada vez más visibles. Muchos de los lugares más populares vinculados al grupo están situados en barrios residenciales normales, no en espacios preparados para el turismo masivo.

El nuevo código de conducta busca precisamente frenar algunos comportamientos que los vecinos consideran invasivos. Entre otras medidas, se pide a los guías turísticos que eviten generar ruido, bloqueos o aglomeraciones frente a viviendas privadas.

También se insta a los visitantes a recordar algo básico que a menudo se olvida en este tipo de turismo: que esas calles siguen siendo hogares, no escenarios permanentes para fotografías y peregrinaciones musicales.

Cuando el turismo invade la vida cotidiana

El caso de Liverpool refleja un problema cada vez más extendido: la dificultad de equilibrar el éxito turístico con la vida cotidiana de los residentes. Muchas veces, como en este caso, el excesivo éxito de un lugar termina transformándose en una presión constante sobre barrios que no tienen capacidad para absorber ese volumen de visitantes.

Las redes sociales y la viralización de ciertos lugares han acelerado todavía más el fenómeno. Una simple calle residencial puede convertirse de un día para otro en parada obligatoria para miles y miles de personas.

Y eso tiene consecuencias muy reales e incómodas para la vida cotidiana de los locales: más tráfico, más ruido, pérdida de intimidad y una sensación creciente de que el barrio deja de pertenecer a quienes viven en él.

Límites para proteger la esencia

En el caso de Liverpool, la propia ciudad sigue promocionando activamente el legado de los Beatles y preparando nuevos espacios turísticos relacionados con el grupo, pero al mismo tiempo empieza a asumir que no todo puede convertirse en una atracción visitable sin consecuencias.

Esto demuestra que la ciudad no apuesta por frenar en seco a este tipo de turismo, sino solo de limitarlo. Porque ese turismo que lleva a los fans a recorrer lugares cargados de significado, también puede acabar desbordando esos mismos espacios cotidianos, haciendo que pierdan su magia.

Y ahí aparece la gran paradoja: cuanto más auténtico y real es un lugar, más atractivo se vuelve para los visitantes… y más riesgo tiene de perder precisamente esa autenticidad

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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