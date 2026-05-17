"Eurovisión evita su peor pesadilla": así ve la prensa internacional el segundo puesto de Israel

El festival de Eurovisión 2026 ha sido histórico y no por algo positivo. La participación de Israel, pese a la barbarie que ha cometido y sigue cometiendo desde hace años en Gaza, no se ha visto afectada ni mucho menos. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) respaldó su presencia y provocó un efecto dominó, con cinco países, incluido España, fuera del certamen.

Con la ausencia de España, Islandia, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, el festival ha tratado de seguir, como si no hubiese pasado nada, y el resultado final ha estado al borde de generar una polémica todavía mayor.

Bulgaria se llevó, por sorpresa, la victoria en Viena, pero todo estuvo muy ajustado hasta el final. Su rival en la pelea por el triunfo fue, precisamente, Israel. El representante de Israel en Eurovisión 2026, Noam Bettan, se mostraba optimista ante las cámaras de cara a un posible apoyo importante por parte del público.

Pero no hubo victoria israelí, que habría provocado un lío aún mayor. Dara, representante de Bulgaria, fue la que se alzó con el triunfo gracias a su canción Bangaranga en la gran final del 70º festival de Eurovisión que se celebró en el Wiener Stadthalle de la capital austriaca.

"Eurovisión evita su peor pesadilla"

Aunque Israel no se llevó el triunfo, no han sido pocas las crónicas que la prensa internacional ha publicado, apuntando lo mismo. ¿Qué habría pasado con Eurovisión 2027 si Israel hubiese ganado?

Uno de los medios más influyentes de Europa, Político, ha destacado que "Eurovisión evita su peor pesadilla gracias a que Bulgaria vence a Israel y se alza con la victoria". "La 70ª edición del emblemático concurso de la canción se vio empañada por la controversia en torno a la participación de Israel, lo que llevó a cinco países a boicotear el evento, sumiendo a Eurovisión en su crisis política más profunda, y aún en curso, en años", ha señalado.

Después de hacer un repaso por toda la polémica y la manifestación que se produjo en Viena "protestando por la inclusión de Israel en el concurso". "Coreando 'boicot a Israel, boicot a ESC' y 'no hay escenario para el genocidio", ha apuntado.

"Se ahorrarán un gran quebradero de cabeza"

Mismo enfoque que el que ha resaltado el diario británico The Guardian en su crónica de la final de Eurovisión. Además de destacar el triunfo de Bulgaria, ha reconocido que "la sorpresiva victoria significa que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y las demás emisoras participantes se ahorrarán un gran quebradero de cabeza".

"Si Israel, que quedó en segundo lugar, hubiera ganado, los organizadores se habrían enfrentado a difíciles preguntas sobre dónde celebrar la edición de 2027 del festival de la canción", han explicado.

Desde The Guardian han detallado que en las dos ediciones anteriores ya hubo polémica por el resultado del voto popular de Israel, que también quedó en segunda plaza en 2025. "Las emisoras de otros países expresaron su preocupación por la intensa promoción que el gobierno israelí hacía de sus artistas a través de sus redes sociales, lo que llevó a modificar las reglas de votación para Viena", han contado.

"La tensión en torno a la participación de Israel"

Desde The New York Times, han explicado en su crónica que, pese a la victoria de Bulgaria, "es probable que la Eurovisión de este año sea recordada principalmente por la tensión en torno a la participación de Israel".

"Los cinco países que boicotearon el festival, entre los que también se encontraban Islandia y Eslovenia, habían solicitado el año pasado una votación de las cadenas miembro de Eurovisión para decidir si se debía excluir a Israel del evento", han recordado.

Después de recordar su exclusiva sobre que Israel lleva usando publicidad institucional para influir en los resultados de Eurovisión desde 2018, el medio estadounidense ha señalado que "las acciones del gobierno no infringieron las reglas de Eurovisión, pero sí alteraron las convenciones de un evento que se presenta como apolítico".

Una noche "de gran tensión"

El diario británico The Times también se ha pronunciado sobre la incertidumbre vivida con una posible victoria de Israel en la final de Eurovisión y no ha dudado en describir lo sucedido este sábado como "una noche de gran tensión".

"Las innegables polémicas entre bastidores por la inclusión de Israel llevaron al boicot del concurso por parte de cinco países, entre ellos España e Irlanda. El escapismo de Eurovisión y el idealismo de su lema, Unidos por la música, nunca habían parecido tan precario", ha señalado.

"Su situación se tornó aún más precaria cuando se entregaron los últimos votos del público y la decisión quedó entre Bulgaria e Israel", ha apuntado, antes de reconocer que, tras los abucheos para Israel, hubo "alivio y júbilo generalizados". "Tanto en el Wiener Stadthalle, como en las reuniones para ver la final en todo el continente, cuando Dara marcó el punto de inflexión y nadie tuvo que contemplar la posibilidad de una final en Tel Aviv en 2027", ha expuesto.

Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto elas n Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.