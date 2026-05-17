Sobrevivió a guerras, posguerras y pandemias en 175 años: la librería más antigua de España pide 60.000 euros para no morir por Amazon y grandes cadenas

Hijos de Santiago Rodríguez, la librería más antigua de España, se encuentra en serios problemas económicos. Ubicada en Burgos y con 175 años cumplidos, ha conseguido sobrevivir a guerras, posguerras y pandemias.

Sin embargo, el auge de plataformas como Amazon, las grandes cadenas y las descargas ilegales en internet han puesto en serio riesgo la viabilidad económica de la emblemática librería de la ciudad burgalesa.

No obstante, en Hijos de Santiago Rodríguez han hecho suyo el refrán de 'si no puedes con el enemigo, únete a él' y han recurrido precisamente a internet para lanzar en la plataforma GoFundMe una campaña de micromecenazgo que pueda salvar la librería.

En el vídeo que acompaña la campaña, Lucía Alonso Rodríguez, quien representa a la sexta generación de libreros que ha regentado Hijos de Santiago Rodríguez, ha explicado por qué necesitan el dinero.

"Tengo que pediros ayuda, estamos atravesando una crisis financiera seria. Hemos abierto un proceso de concurso de acreedores y necesitamos recaudar 60.000 euros para cubrir nuestras deudas más urgentes y garantizar que esta historia pueda continuar. Esta librería sobrevivió a una guerra civil, a una posguerra, a crisis que parecían insalvables, a una pandemia. Lo que os pido no es que la salvéis vosotros solos, es que nos ayudéis a cruzar este último tramo", expresa Lucía Alonso en el vídeo.

"Lo que recaudemos irá directamente a pagar deudas y proteger empleos"

En la parte final del vídeo que encabeza la campaña, la librera subraya que "aquí trabajan personas que llevan años dedicadas a este oficio. Lo que recaudemos irá directamente a pagar las deudas, a proteger esos empleos y a mantener las puertas abiertas para los lectores que llevan años viniendo aquí".

Aunque el objetivo inicial de la iniciativa era obtener 60.000 euros, la difusión en redes sociales de la campaña de micromecenazgo por parte de escritores conocidos como Máximo Huerta o Juan Gómez-Jurado ha permitido alcanzar esa cifra y fijar como nueva meta los 75.000 euros.