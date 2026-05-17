El timo de los hoteles de Estados Unidos por el Mundial: cancelan reservas de aficionados españoles y las revenden 200 euros más caras la noche

Las estafas hoteleras en Estados Unidos por el Mundial de Fútbol 2026 no paran de reproducirse. La Marea Roja, la asociación española de aficionados más grande y numerosa ha hecho una denuncia pública a través de los medios de comunicación.

El modus operandi de los alojamientos en las ciudades principales de EEUU es clara. Cancelan las reservas de los clientes que llevan meses (e incluso años) con ellas. Posteriormente, las reactivan a un precio más caro para acumular más ganancias. Esto pasa en las mayorías de ciudades.

"Una estafa de verdad", asegura en conversación con Le Monde Carlos García, más conocido como Carliyo "El Nervio". Se trata de uno de los creadores de contenido más conocidos entre los jóvenes españoles (1,7 millones de seguidores) y cuenta que tiene los billetes a Estados Unidos y las entradas a los partidos de la selección española desde hace cinco meses.

Pero hay algo que le falla, aún no tiene dónde quedarse en algunas de las ciudades que visita. Sus reservas en Atlanta fueron canceladas y luego reactivadas a un precio 200 euros más caro por noche, como en todas las ciudades donde había reservado anticipando los viajes de La Roja. "Tendremos que improvisar", lamenta. Además, quiere remarcar la subida del precio de la ESTA (la autorización internacional para cruzar la frontera de ese país): de 21 a 40 dólares.

Por su parte, César Leston, que lleva doce años organizando viajes para aficionados, asegura que los altos precios y las largas distancias entre las ciudades anfitrionas del Mundial han mermerado seriamente el entusiasmo de los aficionados. "Incluso sin contar los vuelos, el presupuesto sigue siendo considerable para el público español. Y la complejidad de los viajes no ayuda", explica.

El periodista deportivo Juan López Fernández coincide. En declaraciones al periódico francés asegura que "no conozco a nadie entre mis amigos que vaya al Mundial. Es demasiado caro, y sin embargo el entusiasmo está ahí, porque España es una de las favoritas. Pero entre los vuelos caros si empiezas tarde y las largas distancias, se vuelve muy complicado".

Pero esto no es todo, existe otra decepción destacable entre los aficionados. Muchos de ellos han visto denegadas sus visados por "riesgo migratorio". La culpa: las políticas antimigratorias del presidente Trump. Recientemente, varias ONG estadounidenses advirtieron sobre los riesgos que podría enfrentar al público extranjero en el contexto gubernamental estadounidense actual.

El ejemplo clave, Mario, miembro de la Marea Roja que se suponía ser el sustituto del desaparecido Manolo el del Bombo, figura emblemática durante casi cincuenta años y que falleció en mayo de 2025. Se le negó el visado americano, a pesar de que ya había billetes comprados. La embajada estadounidense en Madrid consideró que no tenía vínculos suficientes con España y que constituía un riesgo migratorio: "Está decepcionado y furioso, nadie lo entiende".