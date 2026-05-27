Las Ariétidas Diurnas, el gran espectáculo de meteoros antes de las Perseidas: cuándo y dónde verlas desde España

Estrellas brillantes resplandecen sobre el radiotelescopio de la Estación del Observatorio de Longma el 10 de mayo de 2026 en el condado de Jinzhai, ciudad de Lu'an, provincia de Anhui, China.

Las Ariétidas Diurnas, una lluvia de meteoros bastante intensa, podrán verse desde España justo antes del amanecer. Y, según la Organización Internacional de Meteoros, podría dejar hasta 60 meteoros por hora, así que hablamos de la lluvia de estrellas diurna más potente que se conoce hasta ahora. Se espera que los meteoros entren en la atmósfera terrestre a más de 39 kilómetros por segundo.

El momento de mayor actividad llegará en la madrugada del miércoles 10 de junio de 2026. En España, la mejor franja para intentar verla será entre las 4:15 horas y las 5:15 horas de la mañana, justo antes de que salga el sol.

Algunos consejos prácticos: desde evitar los prismáticos hasta escapar de la contaminación lumínica

Aunque observar esta lluvia de estrellas no es sencillo, hay varios trucos que pueden aumentar bastante las posibilidades de ver algún meteoro cruzando el cielo. El primero es escapar de la contaminación lumínica. Cuanto más oscuro sea el lugar, mejor. Las zonas rurales, playas alejadas, montañas o miradores sin luces artificiales son las mejores opciones para intentarlo.

Además, no hace falta usar telescopio ni prismáticos. De hecho, pueden dificultar la observación porque reducen el campo de visión. Lo mejor es observar a simple vista y, si es posible, tumbarse en una silla reclinable o una manta para mirar al cielo de forma más cómoda.

También es clave revisar la previsión meteorológica antes de salir, pues mientras una madrugada con nubes bajas o humedad puede arruinar por completo la observación, un cielo despejado puede multiplicar las posibilidades de observarlas.

La parte complicada de las Ariétidas Diurnas es que la luz del Sol tapa la mayoría de los meteoros. Aun así, algunos pueden verse como "meteoros rasantes", es decir, estrellas fugaces que cruzan el cielo muy cerca del horizonte dejando largas estelas de luz.

Este año, además, habrá una Luna gibosa menguante que podría ponerlo todavía más difícil. Para ver mejor el cielo, los astrónomos recomiendan colocarse detrás de un edificio, un árbol o cualquier objeto que bloquee la luz de la luna y dejar que los ojos se acostumbren a la oscuridad durante unos 15 minutos.

Las Ariétidas reciben su nombre porque parecen salir desde la constelación de Aries. Este fenómeno ocurre cada año entre mediados de mayo y finales de junio, cuando la Tierra atraviesa una corriente de restos espaciales que podrían venir del cometa 96P/Machholz o del asteroide Ícaro.

Aunque muchas de estas partículas se desintegran y pasan desapercibidas, los radares astronómicos sí detectan bastante actividad durante el día. Para quienes consigan verlas desde tierra, el espectáculo puede regalar algunas de las imágenes más impresionantes del cielo antes de la llegada de las famosas Perseidas de agosto.