La sonda Psyche de la NASA logra imágenes "con una perspectiva única de Marte": "Debemos dar las gracias al planeta rojo"

El logotipo de la NASA se muestra en la entrada del edificio Mary W. Jackson de la sede central de la NASA.

La misión Psyche de la NASA ha conseguido captar unas imágenes "con una perspectiva única de Marte". El acercamiento ocurrió el pasado 15 de mayo, cuando la nave pasó a unos 4.600 kilómetros de la superficie marciana. La maniobra permitió aprovechar la gravedad de Marte para aumentar la velocidad de la misión sin gastar combustible, una técnica habitual en la exploración espacial pero que requiere de mayor precisión.

Gracias a este impulso gravitacional, Psyche ya continúa su camino hacia el asteroide del mismo nombre, un cuerpo rico en metales situado entre Marte y Júpiter y considerado uno de los objetos más interesantes del cinturón principal de asteroides.

Durante el sobrevuelo, todos los instrumentos científicos de la nave permanecieron activos. Las cámaras multiespectrales captaron miles de imágenes de Marte desde otro ángulo, mostrando al planeta como una delgada media luna iluminada sobre el fondo negro del espacio.

Esta vista de un Marte en fase creciente fue capturada el 15 de mayo de 2026, aproximadamente a las 5:03 a.m. PDT (hora del Pacífico) por la misión Psyche de la NASA NASA/JPL-Caltech/ASU

Los investigadores explicaron que el brillo observado alrededor del planeta fue mayor de lo esperado debido a la dispersión de la luz solar en la atmósfera cargada de polvo marciano. Además de servir para obtener imágenes espectaculares, el encuentro permitió poner a prueba los sistemas de calibración y procesamiento que se usarán cuando la nave llegue a su verdadero objetivo.

"Hemos capturado miles de imágenes de la aproximación a Marte, así como de la superficie y la atmósfera del planeta, en el acercamiento máximo. Este conjunto de datos nos brinda oportunidades únicas e importantes para calibrar y caracterizar el funcionamiento de las cámaras", ha señalado Jim Bell, líder de operaciones del sistema de imágenes de la misión.

La asistencia gravitacional también modificó ligeramente la trayectoria orbital de la nave. Según Don Han, líder de navegación de Psyche en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, Marte proporcionó a la misión un incremento de velocidad de unos 1.600 kilómetros por hora.

Sonda Psyche NASA

Ahora, la nave volverá a utilizar su sistema de propulsión solar-eléctrica para continuar rumbo al asteroide Psyche, donde está previsto que llegue en 2029. Los científicos creen que este objeto podría ser el núcleo metálico parcial de un antiguo planetesimal, es decir, uno de los bloques que participaron en la formación de los primeros planetas del sistema solar. Si esa teoría se confirma, el estudio del asteroide podría ofrecer pistas inéditas sobre el interior de mundos rocosos como la Tierra.

"Hemos estado anticipando el sobrevuelo de Marte durante años, pero ahora ya se ha completado. Debemos dar las gracias al planeta rojo por haberle dado a nuestra nave espacial una asistencia gravitacional crucial para adentrarse aún más en el sistema solar", ha destacado por su parte Lindy Elkins-Tanton, investigadora principal de la misión Psyche.