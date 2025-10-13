Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La Oreja de Van Gogh genera multitud de comentarios por lo que ha hecho en plena ola de rumores sobre el regreso de Amaia Montero
La Oreja de Van Gogh genera multitud de comentarios por lo que ha hecho en plena ola de rumores sobre el regreso de Amaia Montero

Dice mucho con pocas palabras.

Marina Prats
Marina Prats
La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero, en los Premios de la Academia Española de la Música en 2004.WireImage

El 14 de octubre de 2024 es una fecha recordada por todos los fans de La Oreja de Van Gogh, aunque para muchos no especialmente para bien. Hace justo un año, el grupo anunciaba la salida de Leire Martínez como vocalista tras 17 años de trayectoria con un comunicado que dio mucho que hablar, ya que la cantante reveló posteriormente que había sido elaborado de forma unilateral.

"La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", señalaron entonces.

Ahora, después de los rumores que llevan meses corriendo y que este fin de semana cogieron fuerza por las declaraciones de Javi de Hoyos en D'Corazón (TVE) donde apuntaban a un supuesto regreso inminente de Amaia Montero a la formación para una supuesta gira, el grupo lo ha borrado. 

El conjunto donostiarra ha eliminado el comunicado de su cuenta de Instagram y, en su lugar, ha publicado una imagen en blanco, sin ni siquiera pie de foto. Asimismo, también han dejado totalmente en blanco su web, sin ningún tipo de información en ninguno de los apartados.

Algunos han visto esto como una "página en blanco" que simboliza un nuevo inicio, mientras que otros seguidores del grupo se han quejado de cómo se ha quejado de cómo se ha gestionado la situación con Leire Martínez.

"Una página en blanco para un nuevo inicio... Vamos!!! Esperando el anuncio que confirme la magia ❤️", señala uno de los usuarios. "Eliminaron el post de la separación de Leire y ahora 1 año después de ese anuncio se viene otro anuncio", añade otro. "Lo que habría sido un momento épico y super emocionante como fan vuestro va a quedar enturbiado por lo que le hicisteis a Leire", escribe otro usuario. "Espero que sea nuevo disco 💿 y nueva gira con Amaia Montero ♥️ mis respetos para Leire Martínez, el mejor de los éxitos para ambos", desea otro.

"No tenéis vergüenza ni la conocéis. Habéis perdido a la gente que tantos años lleva apoyándoos, enhorabuena", indica otro. "Pues nada aquí esperando a la nueva noticia 🥰🥰🥰", señala otro.

