Ni mayonesa ni tomate frito: el secreto del mejor bocata de atún está en la "pastufla" según Mikel López Iturriaga

Los bocadillos o sándwiches son una opción ideal para aquellos que tienen que comer fuera de casa —bien sea por estudios o por trabajo— y no tienen ganas de cocinar, ni de gastar mucho dinero. Y es que, además de ser un plato bastante sencillo de elaborar y económico, existe una infinidad de combinaciones que se pueden llevar a cabo.

Están los más clásicos: de jamón, de queso, el 'serranito', de tortilla francesa o de patatas, o de atún; y también algunas opciones más atrevidas para aquellos a quienes les gusta probar cosas nuevas, como el de pera, membrillo y queso gruyere o el de croquetas de jamón.

Sin embargo, para la elaboración de un buen bocadillo, se requiere algo más de tiempo, tal y como señalan desde 'El Comidista', donde ofrecen algunos consejos para elaborar un buen sándwich de atún, más concretamente de su versión francesa, el 'Pan Bagnat' ("pan bañado" o "pan mojado"), el cual se realiza con anchoas, verduras crudas, huevo cocido, aceitunas de Niza (los ingredientes de la ensalada de niçoise o ensalada nizarda) y atún en aceite. Según Mikel López Iturriaga, el truco está en la "plastufla".

Ingredientes y receta

Una barra de pan.

150 g de atún en aceite.

Tres huevos.

Un tomate pequeño.

Media cebolla roja.

Dos cucharadas de vinagre.

60 g de aceitunas verdes sin hueso.

Diez gramos de perejil.

Una cucharada de alcaparras.

Tres anchoas en aceite.

Una cucharada de mostaza.

Cuatro cucharadas de aceite de oliva.

Sal.

El primer paso será cocer los huevos. Mientras se preparan, puedes ir cortando la cebolla en juliana y colocarla en un bol, donde agregarás vinagre y sal y lo mezclarás todo. Después, corta los tomates en rodajas y cúbrelas con papel para retirarles el exceso de humedad.

El siguiente paso será picar y mezclar las alcaparras, las aceitunas, las anchoas y el perejil. Cuando esté todo, añade la cebolla cortada previamente y aliña la mezcla con mostaza, pimienta y un par de cucharadas de aceite. Tras esto, pela y corta los huevos cocidos en rodajas y el pan en dos partes. En caso de que el pan contenga mucha miga, puedes retirar un poco para que así entre todo.

Finalmente, pinta las dos mitades del pan con aceite de oliva y coloca la mezcla de cebolla en el pan que irá abajo, agrega encima el atún y después, coloca el tomate y el huevo. Si quieres, puedes agregar un chorrito de aceite antes de empezar a degustarlo.

Cabe destacar (cómo quizás te hayas percatado) que esta receta, típica de Niza (Italia), no lleva mayonesa (a diferencia del bocadillo de atún que conocemos), pues en su lugar utiliza una vinagreta que ayuda a conservar los alimentos, además de realzar sus sabores.