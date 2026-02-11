Israel reconoce ahora lo que siempre negó: su Ejército mató a más de 71.000 palestinos desde el 7 de octubre de 2023

A finales del mes de octubre de 2023, después de que se produjeran los ataques de Hamás el día 7, el Ministerio de Salud de Gaza estimaba que el Ejército de Israel había asesinado ya a 6.000 palestinos, incluidos 2.700 niños. Cuando la periodista Laura Barrón-López preguntó a Joe Biden sobre estos números el 25 de octubre, el expresidente estadounidense puso en duda el recuento del Gobierno palestino. "No confío en las cifras que manejan los palestinos", dijo Biden. Estados Unidos, como Israel, siempre han considerado que las cifras de asesinados que publicaba el Ministerio de Salud de Gaza eran, en realidad, propaganda de Hamás. Hasta ahora.

Hace unos días, el Ejército de Israel ha reconocido, por primera vez, que sí, que los números son correctos, que el Ministerio de Salud gazatí está y estaba en lo cierto, que Israel ha matado a más de 71.000 palestinos desde el 7 de octubre de 2023. Hasta ahora, para Israel, pero también para Estados Unidos, era más sencillo defender un genocidio en marcha si se negaban las cifras, unos números aproximados que, sin embargo, siempre fueron aceptados por Naciones Unidas (ONU).

Según recogió hace unos días el medio israelí Haaretz, "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han aceptado la estimación del Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamás de que aproximadamente 71.000 palestinos murieron durante la guerra entre Israel y Gaza, señalando que la cifra no incluye a los residentes desaparecidos que potencialmente están enterrados bajo los escombros".

Las cifras, que en opinión de muchas organizaciones humanitarias pueden ser incluso conservadoras, tampoco incluyen a los palestinos que han muerto de hambre "o por enfermedades agravadas por la guerra". "El recuento del Ministerio solo incluye a aquellos muertos directamente por el fuego militar israelí", destacó Haaretz.

En el medio estadounidense The Intercept han hecho un "breve recuento" de las personalidades e instituciones que negaron en el país el número de muertes, unas dudas que "sentaron las bases para la persistente negación del genocidio que ha ayudado a proteger a Israel de la rendición de cuentas". "El Gobierno de Biden, el Congreso y los medios de comunicación estadounidenses se dejaron llevar por las mentiras y el engaño de Israel sobre la terrible cifra de muertos en Gaza (más del 80% civiles, más de la mitad mujeres y niños) para manipular a los estadounidenses y lograr que siguieran apoyando a Israel", declaró a The Intercept Sara Leah Whitson, directora ejecutiva de la organización humanitaria Democracy for de Arab World Now (DAWN).

A pesar del alto el fuego, el número de palestinos asesinados por el Ejército israelí sigue en aumento. Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 500 palestinos murieron por ataques de Israel desde el inicio de la tregua. "¿Quién creyó en el alto el fuego?", se preguntó hace unos días Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los Territorios Ocupados Palestinos. "Después de matar a 500 personas en aproximadamente tres meses, Israel, armado y apoyado por Estados Unidos, continúa su genocidio en Gaza sin ser molestado", denunció Albanese.