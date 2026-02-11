Alerta por la borrasca 'Nils': rachas de 100 km/h y avisos rojos en la costa desde hoy

La atmósfera seguirá revuelta durante varios días. Nils, actualmente desplazándose por el Atlántico en dirección a Francia, roza de forma indirecta el territorio español, pero lo hace con suficiente intensidad como para complicar la jornada, sobre todo por el viento y el estado del mar, tal y como apunta Eltiempo.es en sus pronósticos.

Las lluvias asociadas a este sistema frontal serán desiguales y, en general, menos relevantes que el vendaval. Aun así, un primer frente ya atraviesa la Península, mientras un segundo, más activo, entra por el noroeste, comenzando por Galicia. En puntos de esta comunidad, así como en zonas de Castilla y León, País Vasco, Cáceres o Cádiz, los chubascos pueden ser localmente fuertes. En la provincia de Pontevedra se han activado avisos naranjas ante la previsión de acumulaciones significativas en pocas horas.

En contraste, amplias áreas del Mediterráneo, especialmente el sureste peninsular, quedarán al margen de las precipitaciones más destacables.

El auténtico protagonista será el viento. A lo largo del miércoles irá ganando intensidad hasta alcanzar su punto álgido por la tarde. En el Cantábrico y en sectores de Castilla y León se esperan rachas que oscilarán entre los 70 y los 100 km/h. En el resto del noroeste también soplará con fuerza, aunque con valores algo más moderados. Las alertas amarillas cubren amplias zonas, mientras que en el norte de Galicia se eleva el nivel a naranja.

En el este y el valle del Ebro tampoco se librarán del vendaval. Cataluña, la Comunidad Valenciana, Albacete, Murcia y Almería cuentan con avisos naranjas por rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, especialmente durante la segunda mitad del día.

Mapa satelital de la borrasca llegando a la Península Etiempo.es

El litoral será otro de los puntos críticos. El fuerte oleaje ha obligado a activar avisos naranjas en el Cantábrico, Galicia y varios tramos del Mediterráneo. En la costa noroeste de A Coruña el aviso alcanza el nivel rojo ante la previsión de mar muy gruesa y condiciones adversas para la navegación.

El jueves, transición antes de un nuevo frente

El jueves, Nils comenzará a alejarse hacia el este de Europa, pero todavía dejará cierta inestabilidad en España. Las lluvias perderán intensidad y quedarán reducidas a chubascos dispersos, más probables en el norte y, a primeras horas, también en puntos del sur.

El viento seguirá soplando con ganas. Persistirán avisos amarillos en numerosas provincias por rachas de entre 70 y 80 km/h. En Almería, Barcelona y Baleares el nivel será naranja. Con el avance del día, la situación tenderá a mejorar, concentrándose el viento más fuerte en el noreste peninsular.

Nuevo episodio invernal entre viernes y sábado

Lejos de estabilizarse de inmediato, el tiempo dará paso a otra borrasca entre el viernes y el sábado. Un frente activo cruzará la Península durante la jornada del viernes, dejando precipitaciones abundantes en áreas del oeste y centro, como Andalucía, el sistema Central y Galicia, además de los Pirineos.

Tras su avance, el flujo atmosférico girará a componente norte, lo que favorecerá un descenso térmico generalizado. El aire frío volverá a imponerse y la cota de nieve caerá de forma notable después de varios días en niveles altos. Inicialmente se situará entre los 1.200 y 1.600 metros, pero continuará bajando durante la noche.

De cara a la madrugada del sábado, podría descender hasta los 600 o 700 metros en el norte y situarse entre 700 y 900 metros en zonas del interior. Las nevadas serán más probables en la vertiente cantábrica y en las laderas septentrionales de los principales sistemas montañosos.

A partir del sábado por la tarde, la situación tenderá a estabilizarse gracias a la aproximación de una dorsal atlántica. Las precipitaciones irán remitiendo y el domingo se perfila ya con cielos más despejados en la mayor parte del país. Si se cumplen las previsiones, el inicio de la próxima semana vendrá marcado por un tiempo más tranquilo y seco, poniendo fin a este encadenamiento de borrascas.