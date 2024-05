Las canciones sorpresa de Taylor Swift para su primera noche en Madrid

Cada fan de Taylor Swift tiene su era favorita, pero en cada concierto todos esperan el momento más misterioso de la noche: el de las canciones sorpresa. Con su guitarra en mano y frente al piano la estrella elige en cada noche de The Eras Tour varias canciones que no forman parte del setlist.

Para la propia artista también es una de sus partes favoritas como ha dejado claro en el Bernabéu. "Paso mucho tiempo organizando esto para que podáis cantar. A ver qué tal lo he hecho esta noche", comenzó Swift, que dio una pista sobre el primer tema, su última visita a Madrid con la gira de su disco Speak Now en 2011.

Después de trece años, Swift ha empezado con Sparks Fly, de ese mismo álbum y con la guitarra en mano para regocijo de las más de 65.000 personas que abarrotaban el Bernabéu. La cosa no se ha quedado ahí y la cantante ha hecho un mash up con I Can Fix Him (No Really I Can), de su último disco The Tortured Poets Department.

Tras la guitarra, en este set acústico del concierto es el turno del piano, para que el que Swift tenía reservada I Look In People's Windows, de The Anthology. Eso sí, antes de cantarla ha vuelto a agradecer al público español su calurosa bienvenida asegurando que parecía que solo habían pasado "cinco minutos” desde que había arrancado el concierto cuando en realidad casi se alcanzaban ya las tres horas.

Al igual que en la guitarra, la ha mezclado con otro single, Snow on The Beach, el tema que canta con Lana del Rey en la edición especial de Midnights. Se rumoreaba que Lana del Rey, que actúa este fin de semana en el Primavera Sound de Barcelona podía ser invitada por Swift precisamente para cantar esta canción, pero finalmente no ha sido así.

De hecho, cuando sonaron los primeros acordes los swifties comenzaron a gritar esperando que la cantante de Born to die apareciera en el escenario ante lo que Swift tuvo que calmar el ambiente. "Soy solo yo chicos, lo siento", bromeó mientras tocaba.

Es la primera vez que Swift canta Snow on the Beach en Europa y la casualidad ha querido que sea en Madrid casi un año después de que Pedro Sánchez confesara en el pódcast de La Pija y La Quinqui que era una de sus canciones favoritas de la intérprete de Shake it Off.