La diseñadora detrás del abrigo de Amaia explica todos los detalles de la prenda: "No es un vestido necesariamente que tenga que gustar, sino que tiene que comunicar"
Isabel Zarpadiez es la mujer responsable detrás de la controvertida vestimenta. 

El pasado 31 de diciembre la mayoría de miradas se centraron en los diferentes estilismos que estrellas como Cristina Pedroche o Chenoa nos dejaron. Una de las protagonistas de la noche fue Amaia Montero, vocalista de La Oreja de Van Gogh, aunque no solo porque presentó su nuevo single 'Todos estamos bailando la misma canción', sino por su extravagante look, el cual dio la vuelta a las redes sociales y logró captar la atención de la gran parte de los telespectadores. 

Sin embargo, a pesar de que rápidamente se convirtió en meme, con personas que lo comparaban con un edredón, pocos han comprendido el significado de la prenda, diseñada por la española Isabel Zarpadiez, un nombre bastante conocido en la moda nupcial en el norte de España, quien ahora ha explicado todos los detalles en una entrevista en el programa 'Directo al Grano' de RTVE

"No es un vestido necesariamente que tenga que gustar, sino que tiene que comunicar, ha comunicado todo lo que tenía que comunicar, era el vestido perfecto...", ha señalado en el inicio de la entrevista la diseñadora, quien ha reconocido estar bastante contenta con su obra y ha asegurado que la sorpresa del público "era de esperar". 

"Lo que queríamos comunicar era una imagen impactante. Era un look que Amaia tenía muy claro", ha agregado la misma. "Sí que es verdad que este tipo de capas como exageradas, voluminosas para la escena, no todo el mundo lo puede llevar, pero también es un tipo de trabajo que hemos hecho, y eso es todo", ha sentenciado la misma. 

Además de Amaia Montero, también estuvieron en 'La casa de la música', el especial musical de RTVE para su 70 aniversario, otros artistas, como Lola Índigo, Nicki Nicole, Rosario Flores, Antonio Carmona o Amaia Romero.

