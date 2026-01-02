Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Amaia Montero le da la vuelta a los 'memes' con una foto que confirma lo que muchos pensaron
Amaia Montero le da la vuelta a los 'memes' con una foto que confirma lo que muchos pensaron

"Un edredón, a mi manera..."

Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh en el especial 'La casa de la Música' de RTVE.
Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh en el especial 'La casa de la Música' de RTVE.RTVE

La vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh tras la marcha de Leire Martínez fue, sin duda, una de las noticias musicales más relevantes de nuestro país en el 2025 y, probablemente, también fue una de las que más dividió a la sociedad española. 

Sin embargo, tras el anuncio de su regreso, el pasado 31 de diciembre, en el programa "La casa de la música", la banda volvió a protagonizar un nuevo momento viral con la presentación de su nuevo single 'Todos estamos bailando la misma canción', aunque esta vez el grupo llamó la atención por otra cuestión: el extravagante look de Amaia. 

Y es que, la cantante, que iba vestida con un abrigo blanco acolchado, se convirtió en todo un 'meme' en las redes sociales, con usuarios que comparaban su traje con el de un edredón nórdico para dormir. Sin embargo, los comentarios, lejos de enfadar a Amaia, han animado a la cantante a responder con humor. 

Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido una imagen en la que aparece durmiendo en la cama con la famosa prenda a modo de edredón. "Un edredón, a mi manera", ha escrito la líder de la banda de pop en la publicación, jugando no solo irónicamente con la letra de la canción (Yo creo en Dios, a mi manera...."), sino también con el abrigo de la discordia y las críticas recibidas. 

La publicación lleva ya más de 10.000 'me gusta' en la red social, donde la mayoría de usuarios no han tardado en aplaudir en la cantante por tomarse de tan buen humor los comentarios recibidos por su vestimenta escogida. "El edredón de la reina del pop", señala uno en tono de humor. "Jajaja siempre a tu manera, te amo", comenta otro. "Amaia siendo Amaia", señala un usuario finalmente. 

Junto a Amaia Montero, también estuvieron presentes en 'La casa de la música', el especial musical de RTVE para celebrar su 70 aniversario, otras artistas como Lola Índigo, Nicki Nicole, Rosario Flores, Shakira, Antonio Carmona o Amaia Romero. 

