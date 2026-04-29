Lisa Kudrow revela lo que ocurría entre bambalinas en 'Friends': "Los guionistas se dedicaban a debatir sus fantasías sexuales con Jennifer y Courtney"

Hace ya más de veinte años que despedimos a Phoebe Buffay, el personaje que interpreta Lisa Kudrow en Friends, pero aún lo recordamos con cariño. Esta vez, la actriz regresa con la tercera y última temporada de la serie The Comeback, en la que interpreta a Valerie Cherish, una actriz desgastada que busca regresar a la televisión a cualquier coste.

Para promocionar la serie, Kudrow realizó una entrevista exclusiva con el periódico The Times, donde habló de la fama que le otorgó Friends, pero también del precio que tuvo que pagar por ella. Y es que, según la actriz, existía un ambiente tóxico que pasaba desapercibido para los espectadores.

El equipo de guionistas de Friends estaba compuesto por entre 12 y 15 miembros, la mayoría hombres, los cuales no tenían ningún problema al hacer comentarios hirientes hacia las actrices.

"No olvidemos que grabábamos ante un público de 400 personas, y si te equivocabas a la hora de decir una de las líneas de diálogo que habían escrito, o si no dabas la réplica perfecta, soltaban: '¿Pero es que la zorra esta no sabe leer? Ni siquiera se esfuerza. Me jodió el diálogo", confesó.

Además, rememoró los comentarios misóginos de carácter sexual que tenían lugar entre bambalinas. "Sabíamos que en la sala de guionistas se quedaban hasta tarde a debatir sobre sus fantasías sexuales con Jennifer y Courtney. Era todo muy intenso", aseguró la intérprete.

No obstante, Kudrow decidió obviar los comentarios y limitarse a hacer su trabajo: "Era brutal, pero a mí estos tíos, porque sí, eran mayoritariamente hombres, se quedaban hasta las tres de la madrugada intentando escribir la serie, así que mi actitud era: 'Decid lo que queráis a mis espaldas, me resbala".

No es la primera vez que se habla de acoso sexual en Friends. En 1999, la asistenta de guion Amaani Lyle, presentó una demanda por acoso sexual contra sus compañeros. Su trabajo en la sala de guionistas consistía en transcribir las reuniones de ideas. Se había quedado sorprendida al escuchar a los escritores hablar sobre acostarse con las actrices, o incluso fingir que se masturbaban o que recibían sexo oral de ellas.

Finalmente, Lyle perdió el caso y, en aquel momento, se vio como una victoria a favor de la libertad creativa de los guionistas de uno de los programas más famosos del mundo.