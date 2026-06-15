En el extranjero dictan una clara sentencia al ver la sudadera de los jugadores de España

La sudadera con la que los jugadores de España han saltado al campo frente a Cabo Verde, en el debut en el Mundial, ha sido uno de los grandes temas de conversación en las redes sociales este lunes.

La prenda, que muchos han comparado con la apariencia de una bolsa de basura, ha llamado mucho la atención porque nunca antes los futbolistas de La Roja habían lucido una chaqueta así. Tan... diferente.

En España han sido muchos los que se han mostrado contrarios a la prende y han asegurado que es, directamente, un "horror". Pero el asunto también ha provocado muchos comentarios en el extranjero. Y no se diferencian mucho de los que han generado en España.

"Qué abominación es esa"

"La chaqueta de los jugadores de España los hace parecer congelados como el demonio", afirma un usuario. Otro es todavía más duro: "¿Qué abominación es esa que lleva puesta el Equipo España? Parece que están usando bolsas de basura como chaqueta para el campo".

"Esa chaqueta de España es una prenda horrenda, el primer error de Adidas hasta ahora", asegura otro aficionado más en el extranjero. "¿Por qué esta chaqueta de España es tan fea?", se pregunta otro.

Estas son otras de las reacciones que ha generado la sudadera en el extranjero:

No estaba preparado para esto.

Esta chaqueta española parece una bolsa de basura

Esa chaqueta de España es hermosa

Oooh me encanta esta chaqueta de España

No me convence esa chaqueta de España en absoluto.

Algunos jugadores españoles llevan bien esa chaqueta, algunos.

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, quiso dejar claro que "el partido más importante del Mundial" es el de este lunes contra Cabo Verde, debut de una campeona de Europa que mantiene su idea de equipo y "familia" con los "mejores jugadores del mundo", entre ellos un Lamine Yamal "en perfectas condiciones".

"La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones. Ha llegado a la hora de tomar la decisión en el momento que queríamos. Están todos disponibles. Algunos no están para empezar y jugar una carga importante, pero veremos cómo se desarrolla el encuentro", dijo este domingo en rueda de prensa.