La sudadera con la que los jugadores de España han salido al campo es una fantasía nunca antes vista

La sudadera con la que los jugadores de la selección española han saltado al césped en el primer partido del Mundial, frente a Cabo Verde, ha provocado cientos de reacciones de forma instantánea.

No es para menos, ya que pocas veces (o ninguna) se había visto a los futbolistas de La Roja con semejante look. "Si parece que la han sacado de un basurero", decía un usuario nada más verla. "Qué chaqueta tan fea de España", terciaba otro.

"Estoy en shock con esta chaqueta. Qué necesidad", decía otro. Mientras, otros tantos comparaban la prenda con el color propio de una bolsa de basura.

"Estoy llorando"

"¿Alguien me explica por qué llevamos esta chaqueta? Qué cosa más fea, tú, estoy llorando", insistía otro, junto a una imagen de contenedores de basura. "Espero que la única basura que se vea de España en este mundial sea esa chaqueta, que horrible la madre que me parió", apuntaba otra persona.

Estas son otras de las reacciones que ha generado la sudadera: